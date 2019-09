Gränsbevakningens spaningsflyg filmade tromb i Pargas – den var ovanligt kraftig, säger planets kapten

Gränsbevakningens bevakningsflyg hade på fredagsmorgonen startat från basen i Åbo på ett rutinuppdrag över de södra havsområdena.

När planet flög på cirka 300 meters höjd över Pargas i närheten av Attu såg besättningen en 300–400 meter hög tromb. Flygplanet befann sig då på omkring 10 kilometers avstånd från tromben, vilket vittnar om att den var ovanligt stor, berättar flygplanets kapten, Jukka Peitsala.

– Det är inte ovanligt att vi ser tromber, men den här var helt klart kraftigare än de som vi har sett tidigare. Vi flög vidare och kunde inte följa den hela tiden, men jag skulle uppskatta att den höll på i 10 minuter.

Under flygningen såg besättningen ytterligare två mindre tromber. Under ett helt år kan det hända att vi ser tiotals tromber, säger Peitsala. Någon risk för att flygplanet skulle flyga in i en tromb finns det inte, säger han.

– Man brukar se på vattenytan att det någonting på gång. Ofta tornar det också upp sig mörka åskmoln, och då är det klart att man inte flyger in i dem.

Också i Dragsfjärd syntes det tre tromber på fredagen.