Gott på grillen — med bacon

Fyllda grillade champinjoner

4 stora champinjoner

40 g smältost med paprikasmak (till exempel Koskenlaskija)

4 skivor bacon

Tvätta champinjonerna och ta bort foten.

Skär smältosten i fyra stora tärningar och tryck in i champinjonen.

Linda in champinjonen i bacon och grilla i en het grill tills baconet är genomstekt och har fått en knaprig yta, vilket tar cirka 10 minuter (fem minuter per sida).

Grillade nektariner

2 nektariner

4 skivor chévreost (cirka 50 gram)

8 skivor bacon

balsamvinäger

Halvera nektarinerna, ta bort kärnan och skär sedan halvorna ännu på hälft så att du nu har åtta klyftor.

Skär de runda chévreostskivorna på hälft och placera en halva av osten på alla nektarin klyftor.

Linda en baconskiva runt nektarin-getost klyftorna.

Grilla cirka 10 minuter i en varm grill. Tiden beror på hur varm din grill är. Nektarinerna är färdiga då baconet är genomstekt och har fått en fin yta.

Ringla lite balsamvinäger över nektarinerna innan servering.

Grillad romansallat med caesardressing

Caesardressing

1 äggula

2 ansjovisfiléer

1 finhackad vitlöksklyfta

0,5 dl riven parmesanost

1– 1,5 dl rypsolja

1 krm flingsalt

1 krm grovmalen svartpeppar

1 romansallat

1 msk rypsolja

2 skivor bacon

parmesanostflarn

grovmalen svartpeppar

Lägg äggulan, ansjovisfiléer, hackad vitlök och riven parmesan i en matberedare och mixa till en jämn massa. Häll försiktigt ner olja i en tunn stråle medan maskinen mixar, tills blandningen börjar få en tjock majonnäsaktig konsistens. Smaka av med salt och peppar.

Stek baconet knaprigt i en stekpanna och flytta över på ett hushållspapper för att överlopps fett ska rinna av.

Skär romansalladen på hälft på längden.

Pensla både salladen och grillens galler med rypsolja.

Hetta upp grillen tills gallren är varma och grilla därefter romansallat halvorna i cirka 2 minuter.

Placera den grillade salladen på ett fat, klicka över av ceasardressingen, smula över bacon och toppa med parmesanost. Mal över lite svartpeppar och servera salladen ljummen.

Sofie Sergelius