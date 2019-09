Google satsar på förnybar energi – vd:n Sundar Pichai berättar mer i dag

Googles vd Sundar Pichai träffar statsminister Antti Rinne (SDP) på fredag morgon och håller en gemensam presskonferens i Statsrådsborgen i Helsingfors.

På sin blogg skriver Pichai att han kommer att informera om Googles nya satsningar på förnybar energi under sitt besök i Finland. Enligt vd:n har Google nyligen gjort sammanlagt 18 nya energiavtal i Europa, USA och Chile.

We've been carbon neutral since 2007 and today, we're proud to share that Google is making our largest purchase of renewable energy ever. In all, our global portfolio of 52 renewable energy projects is driving $7B+ in new construction & thousands of jobs. https://t.co/le3roYknck

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 19, 2019