Goda nyheter för interrailare: passen är trots allt giltiga i Storbritannien ännu efter årsskiftet

De senaste dagarna har diskussionen gått het kring att Interrail-pass efter årsskiftet inte längre skulle vara giltiga i Storbritannien. Orsaken var en tvist mellan de europeiska och de brittiska järnvägsbolagen.

De brittiska järnvägsbolagen meddelade på onsdagen att de så kallade Interrail-passen nu efter årsskiftet inte längre skulle vara giltiga i Storbritannien. I stället skulle de europeiska resenärer som ville resa runt i Storbritannien, tvingas köpa ytterligare ett skiljt brittiskt BritRail-pass för att kunna ta sig runt inom landets gränser.

Nu meddelar det brittiska järnvägsbolaget ändå via Twitter att de aldrig egentligen ville dra sig ur avtalet med Eurail, som ansvarar för Interrail-passen. Parterna har nu kommit överens och avtalet kommer trots allt att förnyas.

Britain’s train companies never wanted to leave Interrail. Following the strong reaction to news of our departure we and Eurail, the company which runs Interrail, renewed talks. pic.twitter.com/HqkM6HZKPA

— Rail Delivery Group (@RailDeliveryGrp) August 8, 2019