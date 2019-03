Ge så länge du kan — då får också någon annan en möjlighet

G

Gratis, utan att behöva betala tillbaka eller behöva göra något i utbyte. Gratis finns inte i vår ekonomiska värld.

När någon eller till exempel något företag erbjuder något gratis betyder det ofta att vi förväntas göra en gentjänst eller binda upp oss för en lång tid framöver.

Många är de telefonförsäljare som ringer och berättar att eftersom jag har varit en så god kund skall jag få en gåva, en gåva som sen ändå innebär att jag fortsätter en prenumeration eller bara får något krimskrams utöver en helt vanlig avgift.

Jag betalar gärna för det som jag behöver. Jag vill göra val när jag köper något. Jag väljer utgående ifrån min budget, vad jag skall ha saken eller tjänsten till och om den tilltalar mig.

När det gäller tjänster jag behöver för att må bra bidrar jag gärna med rimliga avgifter. Jag bidrar också gärna så att någon annan som har sämre förutsättningar får de tjänster han eller hon behöver.

Jag vill ogärna att vi bygger ett samhälle där några kan välja allt mellan himmel och jord och andra får nöja sig med det sämsta. Redan när vi föds har vi olika förutsättningar, olika gåvor och olika social omgivning. Vi behövs ändå alla.

Vårt samhälle fungerar inte om vi inte har olika uppgifter. Alla borde få en uppgift som passar dem, som ger dem meningsfull sysselsättning och som ger dem möjlighet att bidra med sin insats.

Under vissa perioder i våra liv behöver vi mera hjälp och stöd och under andra perioder i våra liv ger vi mera hjälp och stöd än vi tar emot. Några få har möjlighet att ge mera under nästan hela sitt liv medan andra får ta emot under större delen av livet.

Vi har glädjande nog fått ta del av nyheter om att allt färre barn och unga blir utanför samhället, är utan studie- eller arbetsplats. Det är ändå inte tillräckligt, alla unga behöver en meningsfull vardag. Varje ung människa som blir utanför är för mycket.

All grundläggande utbildning borde vara jämställd och utan avgifter så att varje ung människa åtminstone får verktyg för ett meningsfullt vuxenliv. Varje ung människa är en gåva till vårt samhälle och vår gemenskap, med den gåvan kommer ett ansvar att ta hand om henne eller honom.

Du och jag behöver se till att den unga människan får förverkliga sig själv och blomma fullt ut. I ungdomarna finns framtiden, din och min framtid. Nåden kommer in i bilden då vi brister och inte räcker till, den ger nya möjligheter och en ny början.

Ge så länge du kan, då får också någon annan en möjlighet.

Insamlingen Gemensamt ansvar samlar i år in medel för att stöda ungas skolgång. Var med och ge ditt bidrag så får alla möjligheten att studera!