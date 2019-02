Fredagsfrågor: Vet du det här om 100-årsjubilerande Åbo Akademis studentkår?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Innan Kårhuset byggdes huserade Studentkåren i något som kallades den Andréska gården. Var fanns den? På Tavastgatan 22, samma ställe som nu

På Porthansgatan 3, där Gadolinia står idag

På Nylandsgatan 8, i ett hus som brann Rätt svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga 1920 blev Studentföreningen en Studentkår. Samma år konstaterade kårordförande Rolf Pipping att en ny studenttyp vuxit fram. Vilken studenttyp syftade han på? Evighetsstudenten, allt fler var mer intresserade av studielivet än själva studierna.

Studenten som bara läser för examen, inte för att lära.

Naturvetaren. Allt fler ville läsa konkreta ämnen. Rätt svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Så här i fastlagstider brukar ÅAS ordna Fastlaskiainen. Eller som det hette ursprungligen… Pulkasvängen

Observatorierännet

Pjäxskuttet Rätt svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Från början var kårmedlemmarna cirka 40. Hur många är de idag? Ungefär. 4500

5000

5500 Rätt svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Kårens festsal stod klar 1936, men under kriget användes den inte under kvällarna. Varför? Ingen var på danshumör.

Det gick inte att mörklägga den tillräckligt effektivt.

Byggnaden skadades svårt av en bomb. Det tog länge innan den kunde repareras. Rätt svar!

