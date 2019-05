Fredagsfrågor: Vad vet du om vildsvin?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Hur länge lever ett genomsnittligt vildsvin? 10 år

15 år

20 år

Vilken tid på dygnet är vildsvinen mest aktiva? På dagen

På natten

Vid skymningstid

De första vildsvinen i Finland tros ha kommit från Ryssland på 1970-talet. Hur stor är stammen i dag? 1 500-2 600 djur

2 100-3 400 djur

2 600-3 700 djur

Vilket av påståendena om vildsvinens betar stämmer? Suggan har längre betar än galten

Ett fullvuxet svin har i genomsnitt 20 centimeter långa betar

Betarna växer under svinets hela livstid och vässas mot överkäkens hörntänder

Vildsvinen är allätare, men 90 procent av födan består av vegetabilier. Den animaliska födan består i huvudsak av vadå? Kadaver

Insekter

Maskar och larver

