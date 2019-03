Fredagsfrågor: UMK avgörs i Åbo – vad vet du om Finland i Eurovisionen?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga I år är det dj:n Darude som representerar Finland i Eurovisionen. Vad heter mannen med solglasögon, som sjunger låtarna? Sebastian Rejman

Bastian Rejpelt

Reidar Bastman

Fel svar!

Fråga 2 av 5
2 . Fråga
Det här är andra året som TV-publiken bara får välja låten och inte artisten som skickas till Eurovisionen. I fjol representerades Finland av Saara Aalto. Publiken fick välja mellan tre låtar, och vann gjorde låten Monsters. Vilken av följande var inte ett av alternativen?
Domino

Queens

Superwoman

Fel svar!

Fråga 3 av 5
3 . Fråga
Lordi vann Eurovisionen 2006 med rekordmånga poäng. Lordis rekord har sedan slagits, men av vem?
Dima Bilan

Loreen

Alexander Rybak

Fel svar!

Fråga 4 av 5
4 . Fråga
Två gånger har Finland haft en svensk låt som bidrag. Först 1990 med Beats låt "Fri?", sedan 2012 med en låt av Pernilla Karlsson. Vad hette den?
När jag blundar

Ett liv utan färger

Som en sjö utan vatten

Fel svar!

Fråga 5 av 5
5 . Fråga
Finland har bara vunnit Eurovisionen en gång. Vilken representant har klarat sig näst bäst i tävlingen, om man beaktar antalet deltagarländer?
Softengine

Viktor Klimenko

CatCat

Fel svar!