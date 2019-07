Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Ruisrock har ordnats sedan 1970, och anses därför vara Europas näst äldsta rockfestival. Vilken är äldst? Pink Pop

Glastonbury

Roskilde Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Vem av dessa spelar inte på Ruisrock i år? Travis Scott

ASAP Rocky

Ellie Goulding Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Ruisrock är Finlands största festival och biljetterna har de senaste tre åren sålt slut. Hur många besökare får på plats på området under festivalens tre dagar? 87 000

105 000

120 000 Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Under de första 20 åren var publiksiffrorna i regel ganska låga, men det vände i början av 90-talet. Då gjorde ett band en spelning som en av arrangörerna beskrev som den farligaste i festivalens historia, inför 24 000 åskådare. Vilket var bandet? Pearl Jam

Metallica

Nirvana Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Sedan 2001 ordnas festivalen av Vantaan festivalit, då det blev ett för stort lass att dra för den tidigare arrangören. Vem var det? Åbo musikfestspel

Åbo stad

Musikaliska sällskapet i Åbo Rätt svar!

Fel svar!