Fredagsfrågor: Öarna i Åbolands skärgård

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga På vilken ö i Korpo skärgård fanns ända till 1950-talet en kalkgruva? Som mest har ön haft över 200 invånare, men nu bor bara 12 personer på ön året om. Åvensor

Norrskata

Maskinnamo Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga I tisdags skrev ÅU om postförsämringrarna i ytterskärgården – från och med juni får invånarna i postnummerområdena 21720 Korpoström, 21740 Utö, 23390 Iniö, 25940 Hitis, 25950 Rosala, 25960 Högsåra post bara en gång i veckan. Av dessa är Iniö, Rosala och Hitis störst till invånarantalet. Vilket område är fjärde störst? Utö

Korpoström

Högsåra Rätt svar!

Fel svar!

Högsåra har 45 invånare, Utö 44 och Korpoström 22, enligt Statistikcentralens databas Paavo. Fråga 3 av 5 3 . Fråga Vad heter ungdomsföreningens lokal i Iniö? Heimgård

Heimdal

Gjallarhorn Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Jurmo är känd för sin unika natur. Vad är det som gör ön speciell? Den ligger i skarven mellan två tektoniska plattor

Den är en del av åsen Salpausselkä

Den är en De geer-morän som stigit ur havet Rätt svar!

Ön är den sista utlöparen av åsen Salpausselkä (Stängselåsen) som sträcker sig ända till Karelen. Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Hur många bor på öar utan fast vägförbindelse i Egentliga Finland? Cirka 2 700

Cirka 3 500

Cirka 4 300 Rätt svar!

Fel svar!