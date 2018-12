Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Luciatraditionen uppstod i Norden på 1700-talet. Vilken kommun var först i Åboland med Luciatåg? Pargas

Kimitoön

Åbo

Källa: Åbo stad

Källa: Åbo stad Fråga 2 av 5 2 . Fråga I mitten står Åbos lucia 2018. Vad heter hon? Linneá Cederberg

Linneá Rosenberg

Linneá Gyllenberg

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga När kröntes Finlands lucia för första gången? 1935

1950

1965

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Helgonet Lucia förde enligt berättelsen mat åt de kristna som gömde sig i katakomberna. I vilken stad? Verona

Ancona

Syrakusa

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga I Lussebullar ska det vara saffran, en krydda som görs av blomman saffranskrokus. 90 procent av all världens saffran produceras i ett land, vilket? Indien

Iran

Turkiet

Fel svar!