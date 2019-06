Fredagsfrågor: Hur mycket vet du om det medeltida Åbo?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga 1229 räknas av Åbo stad som stadens grundandeår. Vad hände då? Det står så på gamla mynt som hittats i arkeologiska utgrävningar

Sveriges kung Erik Eriksson anlade en borg vid Aura ås mynning det året

Biskopssätet flyttades från Nousis till Korois, enligt ett brev som biskopen Gregorius IX har undertecknat Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga När invigdes Åbo domkyrka? 1300

1330

1360 Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Åbo låg under medeltiden längs kungsvägen, som sträckte sig ända från S:t Petersburg till… vilken stad? Göteborg

Bergen

Lund Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Katedralskolan, Finlands äldsta skola, kan spåra sina rötter ända till tiden då Domkyrkan byggdes. Eleverna kallades djäknar, och sysslade med något som kallas djäknegång. Vad var det? De vandrade runt på landsbygden och sjöng sånger för att samla pengar till sin skolgång

Då mörkret lagt sig om fredagsnätterna smög de ut på stan och ställde till med hyss

Som en del av sin utbildning gjorde de en vandring till fots till Ulfsby i Satakunta Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Hur stor uppskattar man att Åbos befolkning var år 1500? 700

1500

2400 Rätt svar!

Fel svar!