Fredagsfrågor: Hur mycket kan du om Åbo flygplats?

Fråga Vilken av dessa orter flyger Wizz Air inte till från Åbo? Skopje

Kaunas

Sofia Rätt svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Åbos flygfält har funnits i närheten av S:t Marie sedan 1955. Dessförinnan fanns stadens flygfält i en annan stadsdel. Vilken? Artukais

Perno

Mälikkälä Rätt svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga År 2018 hade Åbo flygplats cirka 370 000 resenärer. Vilket av de här finländska flygfälten hade fler? Vasa

Rovaniemi

Kittilä Rätt svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Vad heter flygbolaget som sedan i fjol flyger mellan Åbo och Mariehamn? Nextjet

Easyjet

Air Leap Rätt svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Hur långt är det till flygplatsen från Salutorget? 7,5

8,5

9,5 Rätt svar!

