Fredagsfrågor: ÅU fyller 195 år – vad vet du om Finlands äldsta dagstidning?

Det första numret av tidningen Åbo Underrättelser utkom den 3 januari 1824. Vem var tidningens första chefredaktör? Christian Ludvig Hjelt

Nils Henrik Pinello

Johan Gabriel Linsén

Fel svar!

ÅU är den äldsta tidningen i Finland som fortfarande utkommer, men det fanns andra tidningar i Åbo innan 1824. Vad hette Finlands allra första tidning? Turun Wiikko-sanomat

Mnemosyne

Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo

Fel svar!

Under årens lopp har ÅU:s redaktion huserat i ett tiotal byggnader i Åbo. I huset på bilden verkade tidningen fram till 1912. Var fanns det? Hörnet mellan Västra strandgatan och Ursinsgatan

Hörnet mellan Östra strandgatan och Sotilaisgatan

Hörnet mellan Västra strandgatan och Kristinegatan

Fel svar!

Torbjörn Kevin var tidningens chefredaktör från 1987 ända till 2014. Vem var hans företrädare? Meta Torvalds

Bo Stenström

Ernst von Wendt

Fel svar!

Vad bestod första sidan av det första ÅU-numret (3.1.1824) av? En hyllningsdikt till Kejsar Alexander

En nyårssaga

En historisk betraktelse av finländarnas religioner

Fel svar!