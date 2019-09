Fredagsfrågor: ÅU flyttar till Hansakvarteret – vad kan du om tidningens historia?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Under nästan 40 år, mellan 1873 och 1912, kunde man ta sig till ÅU:s redaktion med båt. Då fanns redaktionen i byggnaden på den suddiga bilden nedanför. Var låg den? Korsningen mellan Västra strandgatan och Herrestigen

Korsningen mellan Västra strandgatan och Kristinegatan

Korsningen mellan Västra strandgatan och Ursinsgatan Rätt svar!

Fel svar!

ÅU grundades 1824 och firar därmed 195 år i år. Det första numret utkom lördagen den 3 januari 1824. På första sidan fanns… vadå? En väderleksrapport och notiser om julhelgens olyckor

Ett skarpt inlägg i den begynnande språkstriden i Åbo

En dikt med rubriken "Nyårshyllning" Rätt svar!

Fel svar!

En finsk president har i en ÅU-intervju liknat journalister vid lämlar, ett citat som sedermera blev berömt. Vem var presidenten? Urho Kekkonen

J.K. Paasikivi

Mauno Koivisto Rätt svar!

Fel svar!

På 1840-talet fick ÅU kritik av J.V. Snellman. Vad kritiserade han? Att tidningen mest innehåller sjöfartsnyheter och moderapporter

Att tidningen rapporterar för mycket om omvärlden, och för lite om inrikespolitiken.

Att tidningen låter sig censureras av tsaren Rätt svar!

Fel svar!

Vad blev ÅU först i Finland med år 1877? Utgivning sju dagar i veckan

En kvinnlig chefredaktör

Tabloidformatet Rätt svar!

ÅU var först med att ha en kvinnlig chefredaktör, men det skedde först 1971 då Meta Torvalds valdes till posten. Tabloid blev tidningen år 1968.