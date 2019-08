Fredagsfrågor: Åbos stadsdelar

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Vilken är Åbos svenskaste stadsdel? Hirvensalo

Andra stadsdelen

Fjärde stadsdelen Rätt svar!

Ungefär 15,66 procent av invånarna är svenskspråkiga i Andra stadsdelen, som avgränsas av ån, Nylandsgatan, Kommunalsjukhusvägen och Kaskisgatan. Fel svar!

Ungefär 15,66 procent av invånarna är svenskspråkiga i Andra stadsdelen, som avgränsas av ån, Nylandsgatan, Kommunalsjukhusvägen och Kaskisgatan. Fråga 2 av 5 2 . Fråga Vad heter skyskrapan i Studentbyn? Ylitalo

Tukitorni

Ikituuri Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Namnet Martinsbacken började användas först på 1950-talet. Vad kallades stadsdelen i folkmun innan det? Lilla Göteborg

Åbos Tölö

Sotalaisbrinken Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Hur många bor i stadsdelen Korois? 15 personer

152 personer

1 530 personer Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Vilken arkitektonisk stil präglar Studentbyn? Brutalism

Funktionalism

Strukturalism Rätt svar!

Fel svar!