Fredagsfrågor: Åbos högsta byggnader

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Vilken av följande är högst: Domkyrkotornet, Åbo energis skorsten eller skorstenen vid Oriketo avfallsförbränningsverk? Domkyrkotornet

Åbo Energis skorsten

Oriketo avfallsförbränningsverks skorsten Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga De här två husen delar positionen som Åbos tredje högsta bostadshus. Vilken gata finns de på? Hantverkaregatan

Trädgårdsgatan

Ursinsgatan Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Hur hög är Domkyrkan? 86 meter

89 meter

92 meter Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga I vilken stadssdel finns Åbos högsta bostadshus? Rönnudden

Studentbyn

Kråkkärret Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Vilken är den allra högsta konstruktionen i Åbo? Åbovarvets lyftkran

Svalberga länktorn

Åbo energis skorsten Rätt svar!

Länktornet är 135 meter högt, lyftkranen 120 och skorstenen 101. Fel svar!