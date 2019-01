Fredagsfrågor: Aapeli, Dagmar, Gudrun – minns du stormarna?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Aapeli heter stormen i Finland, men vad kallades den i Sverige? Alfrida

Alfhilda

Agata



Stormen som i Sverige kallades Dagmar slog hårt mot hela Skandinavien 2011. När kom den till Finland? Självständighetsdagen

Allhelgonahelgen

Julhelgen



Hur hög ska medelhastigheten vara för att en vind ska räknas som en orkan? 28,2 m/s

32,7 m/s

36,9 m/s



Stormen Aapeli var rekordartad. Vid en åländsk ö uppmättes den högsta medelvindhastigheten någonsin i Finland. Vilken? Brändö

Vårdö

Kökar



Hur många hushåll var utan ström på grund av stormen Aapeli nationellt sett? 40 000

80 000

120 000

