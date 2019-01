Fem Fråugor på onsdag: Hur mycket vet du om Åbos 790-åriga historia?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Varför räknas den 23 januari 1229 som stadens födelsedag? Då anlände en av Sveriges kung Erik Eriksson utsänd tropp till Aura ås mynning för att grunda en handelsstation för finska skinn samt för att få bukt med skärgårdens talrika sjörövare.

Påven Gregorius IX skrev just detta datum ett brev och beordrade att biskopssätet huxflux ska flyttas från den gamla platsen i Nousis till Korois vid Aura å.

Datumet är den första gången "Aboa" nämns, nedtecknat i ett detaljerat rättsprotokoll om en brotvist. Dokumentet hittades i utgrävningar i Kaskisbacken 1967. Rätt svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Hur tror man att Åbo brand 1827 fick sin början? Sveriges första hjulångare "Amphitrite", byggd av engelsmannen Samuel Owen, var på jungfrufärd. Fartyget spred gnistmoln ur skorstenen då det anlöpte Åbo.

Det var en kall septemberkväll och några poliser på patrull (Åbo hade Finlands första polisinrättning) tände en bra bakom lantmätare Johan Wallenius vedlider, som antändes då poliserna slumrat till.

Gnistor från en skorsten antände hö på vinden i köpmannen Carl Gustav Hellmans hus. Rätt svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga De första spårvagnarna rullade i Åbo 1890. Vad var det för speciellt med stadens första spårvägssatsning? Det var hästar som drog vagnarna på den första rutten mellan Åbo slott och Akademigatan vid Domkyrkokyrkan.

Kostnaderna för spårvägsnätet överskred budgeten. Flera ansvariga tjänstemän och politiker avgick som en följd av skandalen.

Den första rutten hade ett litet uppförslut i ändstationsslingan vid Domkyrkan. Det var så brant för spårvagnarnas svaga elmotorer att staden anställde särskilda "knuffpojkar" som såg till att vagnarna tog sig runt. Rätt svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Löparlegenden Paavo Nurmi föddes och växte upp i Åbo. Vad jobbade han med då han kallades till militärtjänstgöring 1919? Han framställde tryckplåtar på Åbo Tryckeri och Tidnings Ab på Slottsgatan 23, den adress som ÅU hade 1912-1978?

Han arbetade som filare på H. Ahlberg & Co:S maskinverkstad på Slottsfältet, där man bland annat försökte tillverka pistoler för försvarsmakten. Pistolerna var piratkopior på belgiska FN-pistoler och så dåliga att försvarsmakten tackade nej till dem.

Han siktade på en karriär inom restaurang branschen och arbetade den här tiden som hjälpkock i Kakola fängelsekök. Rätt svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Åbo har drabbats av flera farsoter. Vad var den så kallade Åbosjukan/Åbosmittan? Influensan "Asiaten" blev en pandemi 1957. I Åbo härjade den länge, vilket enligt medicinsk expertis berodde på modet - Åbosjukan var då envisa ungdomar gick med bart huvud och bara vrister.

Hertig Johan lät bygga Åbo stads första vattenledning på 1500-talet. Det här röret, som byttes ut först på 1930-talet, hade så hemskt vatten att Åbobor talade om Åbosjukan då de fick allsköns magkrämpor.

Åbosjukan syftar på en lång period - från 1950-talet till 1980-talet - då stadens beslutsfattare lät väldigt många gamla hus rivas. Rätt svar!

