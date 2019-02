Ett vattenrör som går längs med Auragatan, mellan köpcentret Hansa och Åbo salutorg började läcka strax efter midnatt natten till tisdag.

Det kom in vatten i Hansas källarvåning vilket har orsakat lokala vattenskador. Arbetet med att torka upp och reparera skadorna fortsätter under dagen. Under dagen repareras också röret på gågatan mellan Hansa och torget.