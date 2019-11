EDM-producentduon Sam Zimon i Åbo sätter i en högre växel — grundade eget skivbolag

Oktobersolen skiner, men inne i den dunkla studion i industriområdet i Österås i Åbo är det ingen skillnad vilken tid på dygnet det är. Här arbetar Sam Sonntag och Simon Sid med att spela in och producera låtar. Sedan ett år tillbaka har båda arbetat heltid med musik.

I september startade de ett eget skivbolag, Colla Records. De har redan flera artister som de producerar låtar för, vid sidan om huvudsysslan att göra egen elektronisk musik under artistnamnet Sam Zimon.

– Vi har blivit så snabba på att producera låtar att vi kunde starta ett eget skivbolag och göra uppdrag för andra artister, Simon.

De stöder unga artister som vill pröva vingarna inom musikbranschen, men också etablerade artister som vill göra saker på ett nytt sätt. De har bland annat samarbetat med Geir Rönning, Thomas Lundin och Jannike Sundström. De har också producerat Sams mammas, Susann Sonntag, musik i flera år.

Tar emot alla spelningar de får

Det är Sam som sitter i studion 40 timmar i veckan och producerar egna och andras låtar. Simon sjunger och skriver låttexter och ansvarar för kontakten med deras kunder. De upplever att det utvecklar deras egen musik att också arbeta med andra artister. Och duon vill göra allt för att bli bättre och nå längre. Ambitionen är att nå internationell framgång och få spela på de stora arenorna.

Förutom att Sam ska få arbeta så mycket som möjligt i studion och utveckla det egna soundet, gör Sam Zimon också många spelningar för att nå ut med sin musik.

– Vi tackar ja till alla spelningar vi får, säger Simon.

De spelar på allt från nattklubbar till födelsedagsfester och bröllop. Denna helg har de en spelning på föreningen DUV:s Halloweenfest.

– Det ger så mycket att göra spelningar. Man träffar så många härliga människor, säger Simon.

Ny singel i dag

För att vara tidsenliga och hänga med i trenderna i branschen satsar de på att släppa singlar istället för skivor.

– Vi vill etablera oss som en EDM-producentduo som ger ut mycket musik. Det skulle vara väldigt roligt att kunna släppa en ny singel varje fredag, men det är inte riktigt möjligt, säger Simon.

I dag, fredag, släppte de en ny singel, ”All my life right before me”, och de har redan nästa singel fem före färdig.

Deras dröm är att göra hitlåtar som når ut till den breda massan, som Sams stora förebild Avicii lyckades med.

Simon är den som pratar mest, och under samtalet berömmer han ofta Sam.

– Sam är den stora stjärnan som arbetar dag ut och dag in med musiken.

– Jag tycker också att man börjar höra mycket mera Sam i musiken, säger Simon.

Sam försöker protestera mot det första påståendet, men håller med Simon om att han har blivit mera självsäker i musikproducentrollen och gör inte automatiskt ändringar efter respons, utan litar på sitt eget konstnärliga omdöme.

Skippade sommarjobb på Aktia

Simon bor i Ekenäs och är ungefär två dagar i veckan i studion i Åbo. Resten av tiden arbetar han på distans från Ekenäs.

Sam Zimon föddes år 2016. Efter tre somrar som sommarjobbare på Aktia bestämde sig Sam att han istället för att sommarjobba skulle hyra en musikstudio över sommaren.

– Den sommaren bestämde jag mig för att jag ska bli så bra på att producera musik under studietiden att jag kan arbeta på heltid med musik när studierna är klara, säger Sam.

Hösten 2018 blev han klar ekonomie magister från Åbo Akademi och han har förverkligat planerna på heltidsjobb i musikbranschen.

Simon kom med i bilden redan år 2016 och sedan dess har de arbetat intensivt ihop med Sam Zimon. De är barndomsvänner från Ingå och Simon hade redan innan fungerat som bollklang och medverkat i några av Sams musikprojekt.

De är en sammansvetsad duo och planerar att producera musik från Åbo ännu i många år framåt.