Du behöver nya sexpartners

Jag vill härmed påstå att det finns fyra kritiska egenskaper som gör människor framgångsrika:

Kompetens

Genomförandekraft

Värme / omtanke för andra

Kreativitet

I vårt högfungerande finska samhälle fokuserar vi enormt på punkt ett, kompetens. Framförallt formell sådan. Men hur är det med de andra? Kan man lära ut dem?

Låt oss föra tanken till idéer och sex. För så är det med kreativitet, att nya idéer uppstår när två eller fler gamla idéer kolliderar, smetas ihop, och föder något nytt. Man kan lätt se hur en idé tagit element från det förgångna, men på ett nytt sätt.

Men du har antagligen för lite idé-sex i ditt liv.

Här har du två enkla tips som kommer krydda till det i din mentala sängkammare: Nästa gång du åker tåg eller flyger, ta ett magasin vars innehåll du aldrig vanligtvis skulle läsa. Läs eller lyssna på böcker inom områden som du vanligtvis inte beblandar dig så mycket med.

Till exempel läser jag nu boken “The World Until Yesterday, What can we learn from traditional societies?” av Jared Diamond. Otroligt spännande berättelse av hans egna erfarenheter kombinerat med litteratur på området. Rekommenderar starkt!

Tillbaka till kryddorna. Det vore fantastiskt om du kunde lära dig av både den yngre och den äldre generationen. Men när ni träffas blir det ofta skvaller, aktuella händelser eller annat ytligt som diskuteras.

Här är något du kan göra för att vända den trenden och få ett bättre idé-sexliv på samma gång:

Hjälp människor i din närhet, till exempel barn eller barnbarn, att utforska nya platser, idrotter, kulturformer, diskussionsämnen, yrken och vetenskapsområden.

Hjälp dem att reflektera över vad de upplevt. Vad är det som är samma som du upplevt tidigare? På vilket sätt är det annorlunda? Fick du några andra insikter?

Du ser världen med nya ögon genom någon annans upplevelse. Det är otroligt spännande om man verkligen tar sig tiden att lyssna med hela sin uppmärksamhet, ställa öppna frågor och se vart berättelsen tar vägen. Både för den som berättar och den som lyssnar.

Då får du in punkt tre och fyra på listan på en och samma gång! Som hårschampo och balsam i samma förpackning. Smart idé det förresten…

Rasmus Basilier

Kapten på idérederiet: “Mot oändligheten, och vidare”