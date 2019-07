Den flerfaldiga världsmästaren Finland: bäst på allt från läskunnighet till kaffe

Världens stabilaste stat, Fragile States Index 2018

Världens friaste land jämsides med Sverige och Norge, Freedom in the World 2018

Minst organiserad kriminalitet i världen, The Global Competitiveness Report 2018: Organized crime

Världens mest oberoende rättsväsende, The Global Competitiveness Report 2018: Judicial independence

Bäst tillgång till myndighetsinformation inom EU, The State of data innovation in the EU

Världens lyckligaste land, World Happiness Report 2018

Världens största kaffekonsumenter, ChartsBin: Current Worldwide Annual Coffee Consumption per capita

Enda landet i Europa där hemlöshet minskar, FEANTSA: Europe and Homelessness

Världens mest läskunniga land, World’s Most Literate Nations

Världens bästa utbildning med tanke på framtiden, Worldwide Educating for the Future Index 2018

Flest medaljer i sommarolympiader per capita, Medals per Capita

Finländarna litar mest på sina nyheter (jämförelse mellan 38 länder), Digital News Report 2019