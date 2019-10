De säljer kläder med egna logor – Filip Jansén och Ben Jokinen vid PSG har ett UF-företag, som har fått luft under vingarna

Samtidigt som höstens studentskrivningar körde i gång lanserade abiturienterna Filip Jansén och Ben Jokinen i Pargas svenska gymnasium sitt företag Civilization Apparel.

Mellan skrivningar i bland annat modersmål och historia följde de spänt med vad som hände i företagets webbutik, där de sedan mitten av september säljer t-tröjor, munkjackor och en ryggsäck med logor som de har hittat på. Det praktiska grafiska designjobbet har en kompis, som kan sådant, gjort.

– Vi öppnade webbutiken en söndag kväll och följande torsdag hade vi sålt för ungefär 750 euro, säger Filip Jansén.

Drygt tre veckor senare har de sålt för 1 200 euro.

– Men allt är inte vinst, betonar Ben Jokinen.

– De flesta köp har gjorts av sådana som vi inte alls känner. Även om de flesta besökare på webbsidan är från Finland, har sidan också haft besök från både Kina och USA.

Företaget marknadsförs främst på Instagram, där killarna också har köpt synlighet.

De har också fått kompisar att mot en viss rabatt marknadsföra företaget på sina Instagramkonton.

Företaget är ett UF-företag, det vill säga ett ungt företag, som är ett koncept som används i över hundra länder.

Ett UF-företag lever under ett läsår. Idén är att eleverna ska lära sig starta, driva och avveckla ett företag. Det ska bland annat ha minst ett styrelsemöte, ha en budget och en revisor, hantera ett bankkonto och regler för hur eventuell vinst ska fördelas.

Filip Jansén säger att de definitivt har haft stor nytta av UF-kursen i Pargas svenska gymnasium.

– Jag trodde att det skulle vara mycket enklare att ha ett företag än vad det är. En wow-faktor har varit mängden papper som ska fyllas i.

Samtidigt har de jobbat mycket med företaget utanför kursen.

Minst hundra timmar var, är en grov uppskattning.

Innan webbutiken lanserades gjorde de provbeställningar från företaget i Lettland, där logorna trycks på kläderna, som kommer från Honduras.

Kläderna skickas direkt till kunden från Lettland, så något lager behövs inte.

Idén till ett företag som säljer kläder med deras egna logor föddes som ett skämt, men blev allvar under sommaren.

– Vi är båda intresserade av kläder och stil. Det viktiga med våra logor är att kläderna ska vara sådana som vi själva vill köpa.

Företagets egen logo har byggnader i granna och glada färger och de beskriver den som en utopisk, framtida civilisation.

En framtida dröm är att kanske ha en fysisk butik också och eventuellt börja med en popup-butik.

I planerna ingår också ett ekologiskt plagg och fler logor. För tillfället har de tre olika, men plaggen kan köpas i flera färger.

– Efter höstens studentskrivningar och julen, kanske, ska vi komma med fler logor och plagg, säger de.

Sara Enroth-Nyman, lärare i tyska och entreprenörskap vid Pargas svenska gymnasium, handleder blivande UF-företagare.

Hon säger att skillnaden mellan Filip Jansens och Ben Jokinens företag och andra UF-företag, ung företagsamhet, är att de hade en klar idé från början.

– Ofta är det svåraste att komma på en idé om vad man vill göra. För en del kan det ta flera månader.

Mycket av tiden på UF-kursen går därför åt till idékläckning.

– Idén med UF-kursen är att unga på ett roligt sätt får pröva på att vara företagare utan att behöva vara rädda för att göra en stor förlust.

UF-företagarna satsar 10–40 euro per man i företaget som grundplåt och när läsåret är slut ska företaget avvecklas.

– Ett UF-företag får tjäna 10 000 euro skattefritt, men går man över gränsen måste företaget göras om till ett aktiebolag.

Pargas svenska gymnasium, PSG, har länge erbjudit kurser i entreprenörskap. En viktig del är tävlingen Get the deal, som i år ordnas i slutet av oktober i Kasnäs med final i Villa Lande.

Där tävlar lag från PSG, finska gymansiet i Pargas, Katedralskolan, Åbo yrkesinstitut och Kimitoöns gymnasium genom att lösa uppdrag som de har fått av företag och organisationer.

– PSG har varit en föregångare med företagskurser. I den nya läroplanen för gymnasiet är företagsamhet ett tyngdpunktsområde, säger Enroth-Nyman, vars UF-företag när hon gick i skolan tillverkade nagelfilar av restmaterial.

– Genom UF-företagen lär de unga sig att samarbeta och ta ansvar. Ett bra tips är att de unga utgår från sina egna styrkor och försöker hitta marknadsluckor för sitt företag. Jag brukar också uppmuntra dem att använda de kontakter de har.

PSG:s entreprenörskurser

Elever i Pargas svenska gymnasium kan välja följande kurser i entreprenörskap:

1. Ung företagsamhet, UF: Under ett läsår startar, driver och avvecklar eleverna egna företag. Företagsidé, budget, finansieringsplan, marknadsföringsplan och arbetsfördelning, samt genomförande av företagsplanen ingår.

2. Pengar och planer: grunderna i företagsekonomi.

3. Get the deal. En tävling under ett veckoslut i att lösa riktiga uppdrag från företag och organisationer med hjälp av coacher, samt att presentera resultaten.

4. Presentera och påverka, med retorik, självkännedom och gruppdynamik.

5. Recycle IT, där deltagarna handleder seniorer i IT.

Också elever i finska gymnasiet i Pargas kan välja kurserna, som ordnas vid PSG.