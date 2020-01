Bubbeldoktorn vill bli en av världens 400 främsta vinkännare

Han är doktor i ekonomi, med inriktning på marknadsstrategier, och innehar som första finländare titeln Master of Champagne, något som har gett honom smeknamnet Bubbeldoktorn – ett namn som han har omfamnat till den grad att hans användarnamn på Twitter är dr_bubbles1.

Men det räcker inte för vinkännaren Martin Nordell, uppvuxen och bosatt i Åbo. Nu satsar han på att ingå i den förnämsta gruppen vinkännare i världen, nämligen de som innehar titeln Master of Wine – studierna inledde han i höstas.

I dagsläget är det endast 396 personer i världen som har lyckats klara alla krav som ställs på den som förtjänar titeln, sedan titeln infördes 1953. Nordell hoppas kunna bli en av de följande som klarar det – men då återstår arbete.

Mycket arbete.

Martin Nordell Vinkännare och Champagneexpert, som studerar för att bli Master of Wine.

Driver tillsammans med tre andra vinälskare företaget Edge Wine, som importerar och säljer vin och – naturligtvis – champagne.

Är ekonomie doktor från Åbo Akademi. Doktorerade inom strukturell ekonomi 2016.

Har slutfört WSET:s diplomnivå, har en Master of Champagne från Wine Scholar Guild och är dessutom utnämnd till Champagneriddare av l’Ordre des Coteaux de Champagne.

Upp till studenten själv att lära sig

Vi träffas på Hus Lindman, där han sitter med ett par vinböcker framför sig och lär sig febrilt om viner – i det här fallet Tysklands vinområden.

– En Master of Wine ska kunna allting om alla världens viner, säger Nordell och skrattar till.

Skrattet kommer för att det naturligtvis är totalt omöjligt att veta allting om allting. Men den kunskapsbas som en vinmästare – om vi nu tillåter en försvenskning av titeln – ska behärska är enorm, och kunskapen ska vara på detaljnivå.

Studierna beräknas ta tre till fem år. Det mesta är självstudier, och de studerande får inget studiematerial.

– Man tilldelas en mentor, som vägleder en. Men det är ingen som berättar vad du ska läsa och i princip får du leta fram böcker om vin helt själv – böcker från hela världen och om alla stadier i vinindustrin.

Nordell räknar upp dem: odling, tillverkningsprocess, hantering, paketering och själva businessen kring vin.

Hur tar man sig an det här?

– Bra fråga. Jag märker att det är en utmaning att få grepp om det hela. Just nu har jag jobbat så att jag tittat på gamla tentfrågor, ringat in de teman som kommit upp och börjat med att läsa där.

Detaljkunskap viktig

Men det handlar inte bara om att plugga. Det handlar om att få pratisk kunskap också. Nordell berättar att han har en hel del resor framför sig de kommande åren. Vinvärlden runt.

– Tanken är att man under studierna ska prata med de som är i branschen, från odlare och hela vägen fram till försäljare. Då är det bara att resa runt och träffa folk, att fråga dem vad de gör och varför och att lära sig.

Frågorna i den slutliga tenten kan nämligen bestå just av sådana detaljer. Räkna upp vem som använder en specifik jäst i vilket vin – och varför hen använder just den jästen.

– Sedan får man ge några olika exempel. Och när de rättar tentsvaren så ringer de odlaren och kollar om svaret stämmer, säger Nordell.

Att resa runt världen och lära sig allt om världens viner är inte billigt heller. Vinmästarestuderandena bekostar både kursmaterial och resor själva.

– Man kan säga att hela examen kostar ungefär som en mindre tvåa i Åbo centrum, säger han och skrattar. Nästan lite nervöst.

Det är förstås också en delorsak till att så få i världen faktiskt har fått titeln Master of Wine. Men av de som har fått dem är hela fyra stycken från Finland, med Essi Avellan som föregångare. Hon blev licensierad vinmästare 2006.

– Det är faktiskt två andra finländare på den nuvarande kursen också och det är skönt att ha stöd på vägen, säger Nordell.

Vin kan inte jämföras med ekonomi

I och med att Nordell också är doktor i ekonomi, försöker jag pressa honom på vad som är mer utmanande: en doktorsgrad i ekonomi eller en Master of Wine.

– De går inte att jämföra, det är helt olika områden. Men det är definitivt en krävande utbildning. Däremot kan jag säga att det som är gemensamt mellan att doktorera i ekonomi och göra en Master of Wine är att båda två går ut på att se något från ett större perspektiv och att få med alla detaljer, säger han.

Varför började med det här från början, det är ju ett gigantiskt område?

– Ja, vete fan om jag visste vad jag gav mig in på när jag började den här resan. Men jag kan ju inte sluta nu, det är ett naturligt steg att ta.

Började med en förfrågan

De tidigare stegen har varit ganska många. Nordell har haft ett stort intresse för vin redan länge, och 2011 fick han förfrågan av en bekant om han ville komma till dennas jobb för att hålla en liten provning.

– Efter den provningen fick jag fyra nya förfrågningar och sedan rullade det på. Efter att ha hållit på i ett halvår så kom tanken på att utbilda mig på riktigt.

Han vände sig till WSET, som står för Wine and Spirits Education Trust, en organisation som håller vinkurser världen över. Kurserna går på fyra nivåer, där den fjärde – diplomnivån – är riktigt krävande.

– Jag hoppade direkt in på nivå tre och slutförde den 2013. Sedan gjorde utbildade jag mig till Master of Champagne två år senare innan jag slutligen gjorde diplomnivån 2016, säger Nordell.

Master of Champagne

Jobb för resten av livet

Om Nordell blir klar med sin Master of Wine, så är vägen utstakad. Kan man sätta de två bokstäverna MW efter sitt namn, så behöver man aldrig gå utan jobb igen.

– Då blir nog målet att jobba internationellt. Jag menar, det är en internationell utbildning och titeln Master of Wine är världskänd, så det vore dumt att inte utnyttja det. Jag kunde tänka mig att jobba som föreläsare eller konsult. Eller jobba med stora företag och göra upp strategier – jag är ju ändå doktor inom ekonomiska strategier, säger han och skrattar.

Men de närmaste åren är det hårt jobb som gäller och Nordell siktar på fem år, snarare än tre – trots att utbildningen kostar per år.

– Essi Avellan gav rådet att helst göra utbildningen på tre år och bli kvitt den, men vi ska nu se hur det går.