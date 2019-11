Bristfällig utredning om idrottshallar, PIF-center har tre hallar

IDROTTSHALLAR. I fredagens ÅU ingick en bristfällig sammanställning av idrotts- och gymnastikutrymmen i Pargas. Jag vill rätta till uppgiften om utrymmena i PIF-Center.

I idrottshallen om 630 kvadrat kan det utövas handboll, innebandy, friidrott, badminton, tennis och vilken som helst annan motionsidrott. Hallen är fullbokad på prime time. På dagtid och lördagar finns ännu strötimmar lediga. Hallen används flitigt av Pargas stads skolor dagtid.

I PIF-Center finns ytterligare en gymnastiksal på 360 kvadratmeter och en fotbollshall på 1400 kvm.

Båda hallarna är likaså fullbokade under prime time men dagtid finns det också här några lediga strötimmar. Dessa två hallar fanns inte överhuvudtaget med i idrottssekreterarens utredning, trots att också de används flitigt av Pargas stads skolor.

I PIF-Centers utrymmen finns ytterligare ett gym som helt drivs i ett företags regi. Dessutom finns här varje vardag en eftisverksamhet (Piftis) med cirka trettio barn.

PIF-Center Ab blev ett väldigt värdefullt tillägg för ungdomen och idrotten i Pargas. Bolagets ekonomi är under kontroll och Pargas stads skolor betalar i stort sett samma hyra för hallarna som föreningarna betalar till Pargas stad då de hyr stadens gymnastikhallar.

Det här trots att Pargas stad inte, i motsats till andra idrottsutrymmen i Pargas, bidrar med hyressubventioner till bolaget. Det här har varit möjligt genom de enorma talkoinsatser som Piffen har gjort under de snart fem åren som gått efter att centret kom till. Ett stort tack till alla!

Pargas har behov av goda idrottsarenor och jag vill framföra att PIF-Center inte kan fylla den lucka som uppstår om till exempel Sarlinska skolans idrottssal inte ersätts med en annan motsvarande hall.

Folke Lindström

Ordf. för PIF-Center Ab