Båtfarare besvikna över senaste upplagan av Stora Hamnboken av Turun Partio-Sissit

Stora Hamnboken, den legendariska boken över båthamnarna i Skärgårdshavet, har tidigare innehållit text på både finska och svenska.

I den nyaste upplagan som gäller Åbolands skärgård är texten skriven enbart på finska och engelska.

Vitt skilda åsikter om språkbytet

Åbobon Leif Kronberg är en trogen användare av Stora Hamnboken, även kallad ”Den blåa boken”. Han blev besviken när den senaste upplagan kom ut.

– Det är ju konstigt att boken plötsligt inte är skriven på svenska. Det finns betydligt fler svenskspråkigt än engelskspråkigt båtfolk i skärgården som använder boken. Vi är många som är förundrade över språkbytet, säger Kronberg.

Jussi Lindström från Turun Partio-Sissit ansvarar för försäljningen av Stora Hamnboken.

Han tycker tvärt emot Kronberg att det är positivt att boken nu är skriven på finska och engelska.

– Vi valde att byta språk på grund av att allt fler utlänningar kommer till den finska skärgården. Vi har fått mycket positiv respons och den nyaste upplagan från 2018 har varit populär, säger Lindström.

Fortsätter ge ut böcker på finska och engelska

Vid årsskiftet planerar Turun Partio-Sissit att ge ut en helt ny bok som handlar om Finlands största sjö, Saimen.

Även den kommer endast att innehålla text på finska och engelska.

– Det lönar sig helt enkelt bättre eftersom de flesta i vårt land förstår antingen finska eller engelska. I kommande utgåvor är vi öppna för förslag när det gäller språket, vi vill göra böckerna så bra som möjligt, säger Lindström.

Informerar om båtlivet

I Stora Hamnboken av Turun Partio-Sissit presenteras stora och små hamnar med hjälp av ritningar, kartor och flygbilder.

Boken förklarar hur man klarar sig i de varierande båtlivsförhållandena och informerar om platser där det går att kasta ankar.

Den innehåller även intressanta historier om livet i skärgården förr och nu.

Stora Hamnboken-serien består av fem böcker: Stora Hamnboken – Bottniska viken, Stora Hamnboken I – Åbolands skärgård, Stora Hamnboken II – Åland, Stora Hamnboken III – Finska viken och The Great Harbour Book IV – The Northern Baltic sea with Estonia.