ÅU testar: Stora skillnader bland godiskalendrarna — vi ger tips om de bästa!

Adventskalendrar har funnits sedan början av 1900-talet. I dag får nästan alla barn och även många vuxna får en till jul.

Många väljer en choklad- eller godiskalender. ÅU har gjort ett test för att hjälpa dig att hitta en riktigt bra. I den butik vi handlade julkalendrarna fanns det 27 olika att välja mellan. Vi har bedömt fem av kalendrarna i olika prisklasser.

Kategorierna:

1. Smak

2. Utseende

3. Variation

Extra poäng har delats ut för överraskningar i till exempel sista luckan. Högsta poäng är 10.

Mumins julkalender

Kostade 3,50 euro. Den hade ett fint motiv och under luckorna med chokladbitar fanns det också bilder. Bitarna var dessutom stöpta i olika former. Smaken var inte något extra, det smakade sött och gott men det märktes att det var billig kalenderchoklad. Vi gav den ändå lite extra plus då chokladen inte var onödigt inpaketerad utan fanns direkt under luckan.

Sammanlagda poäng 7/10

Fazers julkalender

Kostade 7,95 euro. Kalendern hade en fin design och bra variation på chokladen. Den hade sex olika smaker av Fazer konfektyr så smaken var det inget fel på. Den här kalendern är kanske lite mer riktad till vuxna eller att ge bort den som present. Fazer får ett plus för att kalendern inte innehöll någon onödig förpackningsplast runt chokladbitarna eller själva asken.

Sammanlagda poäng 9,5/10

Disneys Fun & Fruity kalender

Kostade 8,90 e. Den är kanske inte vad ditt barn vill ha eller något att ge bort som present. Om inte barnen är veganer eller inte gillar choklad förstås. Kalendern innehöll påsar med glutenfria och veganska fruktbitar utan tillsatt socker och detta gick inte hem hos juryn. Smaken var inte den bästa och det fanns bara en sorts fruktbitar i små påsar i varje lucka och ingen variation alls – om man bortser från plastfigurerna som föreställer olika Frozen karaktärer. Den var ändå helt snyggt utformad och kan vara ett bra alternativ om man försöker välja bort sötsaker.

Sammanlagda poäng 3/10

Marabous Oreo-kalender

Kostade 8,90 e. Den är färgglad – men det var det enda som var bra utseendemässigt. Den såg ut som ett reklamplakat eller ett varningsmärke. Smaken däremot var mycket bra och ett stort plus var att varje lucka innehöll ganska mycket gott. Marabou lyckades dessutom bra i lucka 24. Där fick man sig en stor överraskning, precis som det ska vara. Om Fazers kalender lämpade sig för vuxna och som gåva, är det här den perfekta kalendern att ge åt barnen.

Sammanlagda poäng 8/10

Lindtkalender med lindorchoklad

Kostade 13,90 e. Förpackningen var fin och julig men chokladen föll oss inte i smaken. Ingendera tyckte om fyllningen inuti chokladbollarna och det drog ner poängen rejält. Chokladbollarna var dessutom inpaketerade i onödig aluminium. Om man tycker om lindorchoklad kan detta ändå vara en helt bra kalender som också fungerar som gåva.

Sammanlagda poäng 5/10

Marius Ducander

Elin Sundberg

Praoelever från Sarlinska skolan,på ÅU vecka 45