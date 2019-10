Ja nog må man säga, ni inom Svenska folkpartiet är modiga, som går helt emot kommunstyrelsens demokratiska beslut från 20.5.2019 (där kommunförbundets jurist säger att det inte var något olagligt beslut).

I beslutet står följande: ärendet remitterades till tekniska nämnden med följande motivering, i enlighet med fullmäktigeavtalet som gjordes 9.5.2017.

Där står att vindparksdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle är remitterad till ny beredning för uppgörande av en bullerutredning som uppfyller kraven. Planen förs därefter till beslut utan fördröjning.

Avtalet undertecknades av alla grupperingar inom fullmäktige. I beslutet som styrelsen gjorde står det vidare att bullerutredningen bör utföras med den turbintyp som avses i enlighet med gällande anvisningar.

I planeringsavtalet som gjordes 22.9.2011 mellan Kimitoöns kommun och Egentliga Finlands energi sägs det följande under punkt 3: avtalsparterna är medvetna om att inledande av generalplaneringen inte nödvändigtitsvis leder till en godkänd generalplan. I samma avtal under 3:1 står det att kommunen kan fakturera skälig ersättning för förvaltningskostnader, alltså kostnader som har uppstått under årens lopp.

Hittar igen text där EFE skulle ha möjligheter att ställa kommunen till svars.

Nog är det skrämmande och vilseledande att tekniska nämndens ordförande Helena Fabritius går ut i massmedierna och gissar att en rättsprocess skulle startas ifall kommunen gick in för att begära en ny bullerutredning.

Vi alla andra grupperingar har blivit beskyllda för att fördröja ärendet, nog har SFP missat lite, det är ni som fördröjer genom ert agerande på tekniska nämndens möte 22.10.2019.

Till sist – är det EFE eller Kimitoöns förtroendevalda som ska bestämma?

Johan Sundqvist

Medlem av tekniska nämnden

Fullmäktigeledamot

SDP

Kimitoön