Antiklimaktiskt men historiskt VM-silver för damlejonen – alla trodde redan att Finland vunnit i förlängningen

11.32 in i förlängningen satte Petra Nieminen det som alla i Esboarenan trodde var det historiska segermålet i en VM-final, 2–1 till Finland mot USA, på en retur. Men den festen kom av sig efter att målet kollats om och om igen på video – och till slut uppenbarligen underkändes på grund av interference på den amerikanska målvakten Alex Rigsby då Jenni Hiirikoski åkte in i henne, eventuellt efter att ha blivit knuffad in i keepern, eventuellt så att keepern var utanför målområdet…

Enorm förvirring i Esbohallen

Förvirringen var i alla fall stor och det tog en god stund att få igång matchen igen efter den vilda känslostorm som sågs på planen då damlejonen trodde sig vara världsmästare. Återstående 8.28 av förlängningen gick utan mål – och det blev straffläggning.

I straffläggninen misslyckades Michelle Karvinen som sköt förbi mål, medan Amanda Kessel iskallt väntade ut Finlands Noora Räty i det första paret. I det andra paret misslyckades Noora Savolainens backhandlyftning som Rigsby täckte. Annie Pankowski gjorde nästan en kopia på Kessels lugna straff. Minnamari Tuominen sprätte pucken upp i krysset i den tredje omgången av straffläggningen där Räty knep Alex Carpenters försök. Nieminen som trodde sig vara guldskytt bara halvtimmen tidigare tappade pucken då hon skulle skjuta och Räty räddade Hilary Knights straff.

TPS-spelaren Susanna Tapani som gjorde Finlands enda godkända mål i matchen misslyckades i sin avgörande straff, där hon försökte sig på en fräckis från ringetteplanen, men skottet misslyckades och Rigsby kunde täcka – USA vann straffläggningen med 2–1 och VM-guld med samma siffror.

”Vunnet” silver blev förlorat silver

Efter gårdagens semifinalbragd mot Kanada hade säkert de flesta varit riktigt nöjda med VM-silver, men efter en sådan här match med sina kontroverser kan det nog ta en stund innan laget kan glädjas åt silvermedaljen – den första i dam-VM-sammanhang.

– Jag är oerhört stolt över det här laget och se nu på dem (USA) där de står, de firar inte ens och de vet att de inte förtjänade att vinna. Vi spelade vår bästa match då det gällde och det var en oerhörd känslornas bergochdalbana, ena stunden var vi världsmästare och sedan var vi inte det… Vi ska ännu utreda om det går att göra en protest, eftersom jag inte är helt övertygad om att allt gick rätt till, konstaterade damlejonens tränaren Pasi Mustonen efter matchen till Yle.