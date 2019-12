Annandagsquiz: Vad vet du om olika traditioner hos oss och i andra länder?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Det finns en stark koppling mellan annandag jul och ett visst djur. Vilket då? Häst

Katt

Höna Rätt svar!

Annandag jul är också Stefanidagen, som firas till minne av den första kristna martyren Sankt Stefanus, hästarnas skyddshelgon. Den medeltida legenden om Staffan (Stefanus) som var stalldräng hos Herodes var förr uttryckligen knuten till annandag jul, inte till lucia. Hästar förekommer också på många sätt i folktron. Om man tar hand om dem speciellt bra på Staffansdagen, mår de bra hela året – på så vis skulle också skörden bli god. Det har också förekommit olika typer av kappridning i både Sverige och Finland (Staffansritten, jfr. med finskans ”tapaninajelut”). Så här skriver forskaren Gabriel Nikander om Staffansritten 1916: ”Den, som först av bysborna kommer hem (från kyrkan) och får sig kyrk-supen i öl eller brännvin, han skall bli första man på höängen eller skördåkern eller i alla sina arbeten (…) Kapplöpningen har gett anledning till anekdoter. I Borgå körde en skäribo omkull på isen och gav sig ej tid att hjälpa upp gumman i släden, utan körde i vild fart hem och återvände först därifrån till isen för att hämta hustrun. Hon var dock inte alls ledsen utan frågade bara, om

gubben hunnit hem först, varvid det jakande svaret mycket gladde henne.” Fel svar!

gubben hunnit hem först, varvid det jakande svaret mycket gladde henne.” Fråga 2 av 5 2 . Fråga Helgen handlade inte alltid bara om jul. På annandag ställde man ofta till med något helt annat. Vad då? Det var viktigt att barn som föddes före jul döptes den 26 december.

Annandag jul var under långa perioder årets viktigaste vigseldag.

Man ställde ofta till med ting för lösa tvister inför det nya året. Rätt svar!

På 1700- och 1800-talen var bröllop mycket vanliga just på annandag jul och de därpå följande dagarna, både i Finland och i Sverige. Fel svar!

Ordet kommer från Duke of Beauxing, en hertig känd för sina extravaganta julgalor.

Ordet "boxing" syftar på lådor med presenter och annat värdefullt. Rätt svar!

Det handlar faktiskt om boxar, med andra ord presenter i lådor. Begreppets ursprung är inte helt entydigt, men det fanns en lång tradition att ge pengar eller andra gåvor till tjänstefolk och hantverkare just den här dagen. Ofta kunde dessa också besöka sin släkt under den lediga helgen och då ha med sig dessa ”Christmas boxes”. Fel svar!

Det är start i Sydney för en tuff seglingstävling.

Legendariska barbecue-VM börjar i Melbourne. Rätt svar!

Havskappseglingen Sydney to Hobart Yacht Race börjar. Tävlingen har startat på annandag jul varje år sedan 1945 och betraktas som en av de tuffaste i världen. Fel svar!

Gårdarnas portar var prydda med långa färgglada band (det som senare blev husbondsvimpel).

Noggrant utformade julkors hade spikats upp på väggar eller rests på gården. Rätt svar!

I Åbolands skärgård var det på 1800-talet vanligt med julkors av trä. De spikades upp på juldagens eftermiddag, så det var först på annandag jul som andra kunde se dem. Korsen var ”alnshöga, av trä täljda sådana; alla de tre fria spetsarna av korset buro upptäljda spånor, liknande österbottningarnas ’kanor’. I Korpo spikades de upp på taklisten om juldagens eftermiddag.” (Gabriel Nikander, 1916) Fel svar!

