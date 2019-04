Åbovarvet vill att också underleverantörerna fördubblar produktionen

Varvet i Åbo är för tillfället inne i en intensiv investeringsperiod där målet är att fördubbla produktionskapaciteten.

Man har redan kommit en god bit på väg i investeringsprogrammet som är värt 200 miljoner euro.

Efter att varvet i fjol fick en ny och större kran som väsentligt förbättrar lyftkapaciteten i varvsdockan görs nu nyinvesteringar i stålproduktionen.

Investeringarna i varvet är nödvändiga för att man ska klara av den ökande produktionsvolymen, fartygen som byggs framöver blir större och fler.

Det betyder att de också byggs snabbare, varvet levererar sju stora kryssningsfartyg på raken fram till 2024.

– Det här ställer krav på produktionen. Vi måste bli effektivare för att kunna bygga större fartyg i en snabbare takt, säger Henrik Mantere, som är chef för varvets skrovproduktion.

Tack vare nyinvesteringarna räknar man med att varvet klarar av produktionstopparna som infaller 2022–2023 då produktionsvolymen är som störst.

– Men det räcker inte med att varvet investerar och fördubblar produktionen. Också underleverantörerna måste fördubbla sin produktion för att varvets satsningar ska lyckas, säger Mantere.

Mantere, som nyligen talade vid en minimässa i Nådendal riktad till aktörer i marinindustrin, säger att produktionen vid varvet nu ligger på samma nivå som åren när jättekryssarna Oasis of the Seas och Allure of the Seas byggdes. Med underleverantörerna sysselsätter varvet nu 9000 personer.

Men i fortsättningen ökar produktionen märkbart.

– 2022-2023 kommer produktionsvolymen att vara betydligt större och då väntas varvet sysselsätta 17 000 personer, säger Mantere.

– Här är det viktigt att vi kan utöka samarbetet med underleverantörerna och få med fler leverantörer i kedjan för att öka produktionskapaciteten, säger han.

Varvets investeringar har betydelse också på lång sikt.

– Kryssningsmarknaden växer med drygt 6 procent om året, och det finns inga tecken som tyder på att tillväxten skulle avta. Och skulle det hända så är varvet färdigt rustat när nästa uppsving kommer, säger Mantere.