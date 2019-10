Åboland samlade in 41 000 euro under Hungerdagen 

Röda Korsets Hungerdagsinsamling drog in 41 000 euro i Åboland. Insamlingen ordnades den 26-28 september.

Med de medel som samlats in under Hungerdagen hjälper Röda Korset nödställda i Finland och utomlands. De 41 000 euro som samlades in i Åboland motsvarar hjälp i form av kläder till 187 brandoffer i Finland, 1200 filtar i ett katastrofområde och 294 moderskapsförpackningar till kvinnor som fött barn i ett fältsjukhus.

500 frivilliga har deltagit i insamlingen hittills.

– Vi är särskilt glada över att rekordmånga frivilliga i år ställde upp som insamlare, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom.

De insamlade medlen är inte knutna till något visst ändamål, utan kan användas för att snabbt hjälpa dem som behöver mest hjälp för tillfället.

Man kan ännu delta i insamlingen fram till slutet av oktober.