Åbokompositören Pentti Viherluoto hedras med minnesplakett

Pentti Viherluoto är bekant också bland många svenskspråkiga musikälskare, speciellt i äldre generationer.

Även den yngre generationen känner antagligen till låten ”Puhelinlangat laulaa” (”Telefontråden sjunger”), som är ett av hans mest populära stycken – komponerad och inspelad redan på 40-talet, långt före Katri Helenas version.

Under sin ungdomstid bodde han tillsammans med sin bror Aimo på Trädgårdsgatan 40 i Port Arthur i Åbo. Huset har nu fått en minnesplakett som avtäcktes under gatumarknaden i Port Arthur under veckoslutet.

Viherluotos sånger med texter av brodern Aimo finns nu också på svenska i översättning av Thure Wahlroos.

Sångerna framförs av det moderna rikssvenska bandet ”Liljor”, som har gett ut två cd-skivor med Viherluotos musik.¨