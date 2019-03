Åboforskning: På 1100-talet kom rågen till södra Finland

Under medeltiden fick kornet sällskap av rågen i Finland. Bland annat det kommer Mia Lempiäinen-Avci fram till i sin doktorsavhandling vid Åbo universitet.

Hon har undersökt kostvanor och handel i södra Finland år 1000–1900, med hjälp av både arkeologiskt och historiskt material. Lempäinen-Avci är den första i Finland som analyserat arkeologiska sädesfynd genetiskt.

Lempäinen-Avci visar att man i Mankby i Esbo började odla råg redan på 1100-talet. Det fortsatte man med ända tills byn övergavs 1556.

– Rågen är kravlös med tanke på odlingsjord och temperatur, och därför var den ett säkrare val än kornet. Under medeltiden spreds rågen, men till en början bara till vissa byar i södra Finland. Kornet var fortfarande det mest populära sädesslaget i landet.

Lempäinen-Avci har också undersökt Svensksunds fästning i Kotka och funnit att soldaterna på 1700-talet följde ryska kostvanor. Bland annat spelade sädesslagen hirs och bovete en stor roll i den dagliga födan.

Dessutom tros kryddor, fikon, surkörsbär och björnbär ha kommit till fästningen via ryska handlande.

FM Mia Lempäinen-Avci disputerar i biologi vid Åbo universitet den 16 mars klockan 12. Avhandlingen heter ”Plant remains in archaeology – a multidisciplinary approach to cultivation, consumption, trade and migration of economic plants in Southern Finland AD 1000−1900”.

Opponent är Dr. Sabine Karg (Freien Universität Berlin) och kustos professor Ilari E. Sääksjärvi (Åbo universitet). Disputationen är på engelska.