Åbobon Kisu Korsis designade klänningar blir unik utställning i Nationalmuseet

Det är nästan svårt att hålla händerna i styr när man stiger in i Kisu Korsis ateljé och affär på Eriksgatan i Åbo.

Det som för många besökare känns så frestande att röra är klänningarna, korsetterna och dräkterna som fyller ateljéns första rum – för att inte tala om alla tyger som finns i följande rum.

Det är där Korsi möter sina kunder och när det gäller den första kundkontakten talar vi faktiskt uttryckligen om ett möte, inte om att bläddra i mönster eller välja tygprover.

– Jag talar länge med kunden för jag vill lära mig känna henne och via det bilda mig en uppfattning om hurudan hennes klänning kan bli. Plagget ska skildra henne, lyfta fram henne, jag vill hitta just den personens visuella språk, säger Korsi.

”Jag är ingen kopieringsmaskin”

– Ibland händer det att folk kommer hit med något de saxat ur en tidning, de vill ha en sådan klänning. Men jag är ingen kopieringsmaskin, säger jag då.

Nej, Kisu Korsi är en designer som syr upp enligt egen design – och titeln konstnär är kanske den som känns bäst beskrivande. Hon designar plagg uteslutande för kvinnor och hon har gjort det med framgång under många år.

Nu är hennes design aktuellare än någonsin, för hennes klänningar ska få en pop up utställning i självaste Nationalmuseet, som veterligen aldrig tidigare har ställt ut en enskild designers arbeten.

Kisu Korsis klänningar och Olesjas Hännikäinens illustrationer av dem

Bakgrunden är att hon i år tillsammans med illustratören Olesja Hännikäinen deltog i Helsinki Design Week. Tio av Kisu Korsi designade klänningar var med på designvveckan.

När Mirva Saukkola – chefredaktör för Antiikki & Design – såg klänningarna gick det undan.

Saukkola kontaktade Nationalmuseet och vips ställdes Korsi inför ett val: var hon intresserad av en större utställning enligt museets utställningskalender, det vill säga om cirka sex år, eller kunde hon tänka sig en mindre pop up utställning bums? Den kunde hållas i samband med självständighetsdagen som via slottsbalen sätter fokus på balklänningar.

Lånar in klänningar hon sytt till slottsbalen, nu ska de på utställning

– Valet var mycket enkelt. Det blir de tio klänningarna från Design Week plus fem klänningar jag tidigare har gjort för slottsbalen och lånar in för utställningen av de kunderna. Sen jobbar jag med ytterligare en klänning som jag hoppas få färdig enkom för utställningen.

– Olesjas virtuella värld ger dessutom en alldeles speciell krydda till utställningen.

Den som blir nyfiken rekommenderas att googla fram illustratören Olesja Hännikäinen – eller ännu bättre, besöka utställningen i Nationalmuseet.

När Kisu Korsi beskriver sitt arbete med klänningarna är det nästan som om plaggen hade ett eget väsen, många av dem ger hon namn.

Vi beundrar till exempel aftonklänningen La Sera, namngiven efter kväll på italienska, och klänningen World som bars av den finländska modellen, Åbobon Heta Laukkanen (fd. Sallinen) när hon tävlade för Finland i Miss World ett antal år tillbaka.

Syr mycket för hand

En förklaring till Korsis förhållande till plaggen är den tid hon spenderar både med den kund som ska bära dem, och framförallt med själva plaggen under tillverkningsprocessen.

Väldigt mycket är sytt för hand, maskinsömmar kan många gånger vara otänkbara på grund tygets struktur eller det visuella uttrycket.

– Nästan alla mina klänningar består av flera plagg. Kunden beställer ofta en klänning för ett specifikt tillfälle, en fest, ett bröllop, ett representationsuppdrag. Men när klänningen består av kjol och blus är återanvändningsmöjligheterna många fler.

Också brudklänningar kan ha en övre del som fungerar separat och beroende på vad man kombinerar med förstår ingen att det har hört till en brudklänning. Eller så kan kjoldelen egentligen vara två kjolar, en kort och en längre.

Balklänning blir topp till tuffa byxor

Det omformbara gäller också för en röd klänningsdröm som ska med på utställningen. Ägaren är frun till en Åboföretagare och hon har burit klänningen vid slottsbalen.

Övre delen består av ett linne och ovanpå det en spetsblus – när hon har kombinerat det med smokingbyxor blir det en helt annan outfit.

– Man kunde tro att mina kunder är engångsbesökare med det är tvärtom så att merparten av dem återvänder. De vill också själva gärna utnyttja plaggets möjligheter.

– Att återanvända är pop men för mig har det här alltid varit min arbetsmetod, jag ser det som en del av min stil, säger Korsi som har varit företagare sedan 2003.

Det kan hända att ämnet kulturhistoria vid Åbo Universitet gick miste om en forskare; det var något hon i tiderna siktade på, men hon lyssnade på sin ex-man som poängterade att många kan forska, få kan designa som hon.

– Jag kommer från ett vanligt hem med hederliga yrken, så det var först svårt att tänka sig att designen kunde finansiera mitt liv. Att vara egenföretagare kräver också en stresstålighet för osäkerhet, när du aldrig vet hur följande månader ser ut.

Kulturhistoriska intresset går igen

Men från det att hon som liten sydde ståtliga dräkter till sina barbiedockor klär hon nu upp kvinnor för fest, bal och bröllop. Kulturhistoriska inslag kan man se i hennes skapande om man så vill. Ett av hennes varumärken är korsetter.

– Det finns många fördomar om korsetter som ett plagg som tvingar in kvinnorna i något obekvämt. Sanningen är att de rätt sydda är bekväma, fantastiska plagg som framhäver former. Jag tycker inte om idealet med utmärglade modeller, det måste vi komma ifrån, kvinnor ska få ha former.

Korsetterna anses som ett varumärke i hennes design. Att hon heter Korsi i släktnamn – det är inte ett artistnamn – visar sig en ännu en gång ge skäl för uttrycket ”nomen est omen”.

Nästa vår blir det 12 år som Kisu Korsi har haft sin designstudio på Eriksgatan i Åbo. Foto: Anja Kuusisto

Kisu Korsi

Kläddesigner och företagare sedan år 2003.

Född, uppvuxen i och fortfarande inbiten Åbobo.

Har studerat klädbranschens ledarskap i Jyväskylä yrkeshögskola och kulturhistoria vid Åbo Universitet.

Driver företaget Kisu Korsi på Eriksgatan i Åbo sedan 2008.

Aktuell som: 16 av henne designade klänningar ställs ut i en pop up utställning i Nationalmuseet i Helsingfors 4–15 december. Olesja Hännikäinens virtuella illustrationer av dräkterna medverkar också. Det är fritt inträde till utställningen som är öppen under Nationalmuseets öppettider.

Bor: Ett stenkast från företaget, tillsammans med sin katt.

På fritiden: Designen och företaget är mitt liv, jag jobbar massor och en del kunder har blivit nära vänner.

Inspireras av: Allt möjligt mellan att betrakta människor på ett café i Italien eller att se mönster i bussgardiner i Finland, se hur vassen böljar när vågorna slår mot stranden eller bysantikens uttryckssätt.