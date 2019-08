Fredagsfrågor: Torn, skyskrapor och höga konstruktioner i Åboregionen

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga I början av veckan kom nyheten om att Vesa Keskinen vill köpa länktornet i Svalberga. Dagen efter meddelade en känd Åboprofil att han också är intresserad. Vem då? Jethro Rostedt

Saku Koivu

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Tornet i Svalberga den högsta konstruktionen i Åbo. Vilken är näst högst? Åbo domkyrka

Meyervarvets lyftkran

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Vilket är det högsta bostadshuset i Åbo? Ikituuri i Studentbyn

Tornikartio i Kråkkärret

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Hur hög är Åbo domkyrka? 86 meter

88,5 meter

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Den allra högsta konstruktionen i hela Egentliga Finland är tv- och radiomasten på Kustö i S:t Karins. Hur hög är den? 235 meter

274 meter

