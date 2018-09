Utbildningsstyrelsen: Fritt fram att fortsätta med omdebatterat konditionstest

Flera städer har avbrutit mätningarna av elevernas uthållighet och rörelseförmåga efter det tragiska dödsfallet i Esbo. Men det finns ingen orsak att göra det, enligt Utbildningsstyrelsen.

På fredagen hade Utbildningsstyrelsen kallat in en rad experter för att svara på de frågor som uppstått efter att en pojke i årskurs åtta omkom till följd av en sjukdomsattack under en gymnastiklektion i Esbo tidigare i höst. Under lektionen hade eleverna deltagit i det nationella Move!-testet som inkluderar skyttellöpning.

Diskussionen efter dödsfallet har främst handlat om skyttellöpningen och huruvida den belastar kroppen och kan leda till plötsliga dödsfall. Nej, säger professor Urho Kujala vid idrottsvetenskapliga fakulteten i Jyväskylä universitet.

— Internationellt har man inte hört om att skyttellöpning skulle ha lett till plötslig död. Det är väldigt sällsynt att barn dör plötsligt, oftast är det då kopplat till hjärtat.

Bara en fjärdedel av dessa dödsfall sker enligt honom i samband med idrottande, men det kan också ske till exempel när barnen sover.

— Det finns ingen orsak begränsa barnens idrottande, tvärtom, säger Kujala.

Utbildningsstyrelsen har även utrett frågan med sakkunniga vid UKK-institutet. Enligt Tommi Vasankari vid institutet finns det inget fel med själva testupplägget. Det är enkelt att genomföra, det behövs ingen utrustning.

— Det enda man kan säga är att astmatiker kan ha det svårt om luften är väldigt torr, säger Vasankari.

Utmaningen enligt honom är att det finns många skolor och ännu fler lärare. Man måste se till att alla lärare kan hantera testet.

— Om något behöver göras bättre är det utbildningen av lärarna, men ännu viktigare är att se till att hälsoinformation delas mellan skolan och hemmet, säger Vasankari som gärna ser en diskussion om vilken hälsoinformation som ska vara sekretessbelagd.

Konklusionen för Utbildningsstyrelsens del är klar:

— Vi har inte noterat några säkerhetsrisker som föranleder att testen skulle avbrytas, säger direktör Matti Lahtinen vid Utbildningsstyrelsen.