Unga rockare rockade loss i Vimma – Rockskolan i Åbo firade 10-årsjubileum med hyllad konsert

Rockmusik av bland andra Guns N’ Roses, Nirvana, Image Dragons och The Hellacopters ljöd mellan väggarna i Vimma då Rockskolan i Åbo firade 10-årsjubileum med en hyllad rockkonsert.

Ett 20-tal unga rockare i åldern 10–14 år fördelade på fem band uppträdde på scenen inför en fullsatt konsertsal i allaktivitetshuset Vimma.

Publiken gillade vad den fick, rock’n’ roll för hela slanten.

De unga trivdes på scenen och gav fullt ös.

– De är jätteroligt att spela tillsammans i band, man blir så avslappnad, säger Alvar Svartjsö, gitarrist i bandet The Bermunda Triangle.

Bandkompisarna Wilson Harkke, bas, och Loke Wikström på trummor håller med.

– Det är kul att stå på scen och spela, säger de.

Alla i bandet har spelat i olika sammansättningar tidigare. Men i år är första året som de spelar i samma band.

De känner sig lite nervösa inför konserten, men bara lite. Så lite att det inte ens stör.

– Det mesta känns bra, vi är coola och tar det lugnt. Vi har dessutom övat så mycket att det inte kan annat än gå bra, säger killarna.

Vera Granberg och Wilhelmina Saanilehto spelar i bandet Unicorns XD tillsammans med Adam Heikius.

– Det är jättekul att spela i band. Vi gillar musik och tänker fortsätta i rockskolan, säger Vera och Wilhelmina.

Rockskolan har för tillfället ett 30-tal elever.

– De är väldigt duktiga. Rockskolan har genom åren haft många duktiga musikanter. Flera av dem, två rockband och en solist, har deltagit i finalen i musiktävlingen MGP och uppträtt i tv, säger rockskolans verksamhetsledare Andreas Kaján.

Alvar Svartsjö har deltagit i MGP som solist medan Psycho Rabbits och The Puffets deltagit som band.

The Puffets deltog också i 10-årsjubileumskonserten i Vimma som det mest rutinerade bandet bland deltagarna.

I bandet spelar Zacharias Olin, Julius Långbacka, Lucas Norrholm och Oliver Granberg.

Andreas Kaján hoppas att fler musikintresserade unga börjar i rockskolan som i januari startar i nyrenoverade lokaler i Gillesgårdens källare.

Rockskolan startades i Gillesgårdens källare för tio år sedan. Den startades av Sam Fröjdö, rockskolans mångåriga ledare och eldsjäl, och hette då Åbo School of Rock.

I dag har skolan bytt namn till Rockskolan i Åbo. Fröjdö är fortfarande med bakom kulisserna men deltar inte aktivt i den dagliga verksamheten.

Rockskolan har i dag en verksamhetsledare, tre lärare och en producent.

Tom Grönroos, som tidigare under en period varit gitarrlärare i skolan, är i dag rockskolans producent.

– Vi vill föra Sam Fröjdös arv vidare och fortsätta utveckla verksamheten, säger Grönroos.

Här är banden och spellistan:

Unicorns XD

Wilhemina Saanilehto

Adam Heikkius

Vera Granberg

Spelade: Faded (Alan Walker) och Lonley Boy (The Black keys)

2CB

Axel Kataja

Emil Kataja

Emil Siro

Frank Strandberg

Spelade: Patience (Guns n Roses) och It´s time (Imagine Dragons)

The Bermunda Triangle

Loke Wikström

Wilson Harkke

Alvar Svartsjö

Spelade: Come as you are (Nirvana) och Living after Midnight (Judas Priest)

Mask

Siri Norrholm

Alvar Svartsjö

Melvin Sandberg

Karin Salonen

Spelade: Bealiver (Imagine Dragons) och Boulevard of Broken Dreams (Green Day)

The Puffets

Zacharias Olin

Julius Långbacka

Lucas Norrholm

Oliver Granberg

Spelade: By the Grace of God (The Hellacopters), Holy Diver (Dio) och egna låten Kevin.