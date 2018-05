Tunturi, Granlund och Westerlund med då landslagstrupperna presenterades

Flera finländska fotbollslandslag är i hetluften under juni. I måndags presenterades såväl damernas som herrarnas och U21-pojkarnas landslagstrupper. Åboländska representanter hittas i alla de trupper som presenterades i måndags.

Damernas landslag fortsätter sitt VM-kvaläventyr med matcher mot Österrike och Serbien den 8 respektive 12 juni. I truppen hittas bland andra Pargasbördiga Julia Tunturi och Anna Westerlund samt TPS-anfallaren Ria Öling.

De finländska damerna under ledning av svenska chefstränaren Anna Signeul har hittills samlat ihop sju poäng på fyra matcher i kvalet och är i och med det tredje. Österrike som är andra på lika många poäng har spelat en match mer.

Serbien har också sju poäng, men på sex matcher. Leder gör Spanien på 15 poäng.

– Spanien har i praktiken säkrat gruppsegern, och vi slåss om andraplatsen. Men för att göra det måste vi vinna både mot Serbien och Österrike, kommenterar Signeul i ett pressmeddelande.

VM spelas sommaren 2019 i Frankrike.

EM-kval för U-21-pojkarna

U-21-pojkarna spelar EM-kval borta mot Färöarna den 8 juni. I laget, som leds av Juha Malinen, hittas två Inter-bekantingar – nuvarande spjutspetsen Benjamin Källman och talangen Kaan Kairinen som tog danskt ligaguld med FC Midtjylland i år.

– Målet är helt klart, inget annat än vinst duger. Klarar vi det så spelar vi om topplaceringar i gruppen i höst, säger Malinen i ett pressmeddelande.

Både Finland och Färöarna har samlat på sig sex poäng, men Färöarna har spelat sex matcher jämfört med Finlands fem. Gruppen leds av Polen, följt av Danmark och Georgien. Finland är fjärde.

Herrarna spelar träningsmatcher

Herrarnas landslag spelar träningsmatcher mot Rumänien och Vitryssland den 5 respektive 9 juni. I landslagstränaren Markku Kanervas trupp ingår bland andra Piffenfostrade Albin Granlund och Åbobördige Lukas Hradecky.

Damlandslagstruppen:

Tinja-Riikka Korpela Vålerenga IF

Minna Meriluoto HJK

Kreeta-Liisa Yli-Säntti IF Limhamn Bunkeflo

Anna Auvinen FC Honka

Tuija Hyyrynen Juventus

Emma Koivisto FC Kopparbergs/Göteborg FC

Katarina Naumanen HJK

Anna Westerlund Lillestrøm SK

Tiia Peltonen PK-35 Vantaa

Natalia Kuikka Florida State University

Tia Hälinen Sparta Praha

Eveliina Summanen HJK

Olga Ahtinen Brøndby IF

Emmi Alanen Vittsjö GIK

Adelina Engman FC Kopparbergs/Göteborg FC

Sanni Franssi Juventus

Nora Heroum Brescia Calcio Femminile

Ria Öling Brøndby IF

Julia Tunturi Eskilstuna United

Kaisa Collin PK-35 Vantaa

Juliette Kemppi Lillestrøm SK

Linda Sällström Vittsjö GIK

Jenny Danielsson Åland United

U21-pojkarnas trupp:

Hugo Keto Arsenal FC

Marc Nordqvist IFK Mariehamn

Lassi Järvenpää RoPS

Leo Väisänen RoPS

Richard Jensen FC Twente

Juho Pirttijoki GIF Sundsvall

Kaan Kairinen FC Midtjylland

Lauri Ala-Myllymäki Ilves

Aapo Mäenpää IFK Mariehamn

Sebastian Dahlström HJK

Mikael Soisalo Middlesbrough FC

Lassi Lappalainen RoPS

Santeri Hostikka FC Lahti

Iiro Järvinen Ilves

Ilmari Niskanen KuPS

Urho Nissilä KuPS

Saku Savolainen KuPS

Benjamin Källman FC Inter

Herrlandslagstruppen:

Lukas Hradecky Bayer 04 Leverkusen

Walter Viitala Viborg FF

Anssi Jaakkola Reading FC

Joona Toivio KS Nieciecza

Jukka Raitala Montreal Impact

Henri Toivomäki KuPS

Albin Granlund Örebro SK

Sauli Väisänen SPAL

Markus Halsti FC Mitdtjylland

Jere Uronen KRC Genk

Juha Pirinen HJK

Tim Sparv FC Midtjylland

Rasmus Schüller Minnesota United

Moshtagh Yaghoubi HJK

Thomas Lam FC Twente

Robin Lod Panathinaikos FC

Glen Kamara Dundee FC

Robert Taylor Tromsø IL

Pyry Soiri FC Shaktyor Soligorsk

Simon Skrabb IFK Norrköping

Tim Väyrynen Hansa Rostock

Rasmus Karjalainen KuPS

Berat Sadik –