Time rekommenderar Skärgårdshavet

Tidningen Time lyfter fram Skärgårdshavet som ett av de hetaste resmålen under år 2018. På listan över de tio intressantaste destinationerna finns förutom Skärgårdshavet bland annat Köpenhamn, Mauritius, Marrakesh och Bahamas.

Tidningen skriver att Skärgårdshavet är ett populärt resmål för finländarna, men förbisett av övriga resenärer. När man inte reser mellan öarna ska man passa på att besöka Åbo, uppmanar tidningen.

