Svenska forskare: Kroppens vikt registreras i benen – genererar signal om att äta mindre

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Sverige presenterar resultat som tyder på att det finns en, som de kallar det, ”kroppsegen våg” som är viktig för kroppens reglering av kroppsvikt och därigenom fettmassa.

– Det vi upptäckt är potentiellt ett helt nytt system för reglering av fettmassa. Vi hoppas att upptäckten kan leda till en ny inriktning för forskningen om fetma. Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel, säger John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Jansson fortsätter:

– Enkelt uttryckt har vi upptäckt att det verkar finnas en kroppsegen badrumsvåg. Kroppens vikt registreras i benen, vilket genererar en signal till hjärnan om att vi ska äta mindre och hålla vikten konstant.

I studien användes feta gnagare, som fick extra tyngder med hjälp av olika vikter. Djuren gick ned i vikt nästan lika mycket som de pålagda vikterna. De extra vikterna gjorde att djuren både minskade sin fettmassa och förbättrade sina blodsockernivåer, uppger forskarna i ett pressmeddelande.

De menar också att fyndet möjligen kan förklara sittandets koppling till fetma och ohälsa.

– När man sitter ned tror vi att den kroppsegna badrumsvågen ger ett för lågt utslag för kroppsvikten. Detta leder till att man äter mer och går upp i vikt, säger professor Claes Ohlsson vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Artikeln heter ”Body weight homeostat that regulates fat mass independently of leptin in rats and mice”.