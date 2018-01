Svensk bokcirkel i Åbo huvubibliotek läser prisvinnare på våren

Under våren kommer den svenska bokcirkeln i Åbo huvudbibliotek att läsa bland annat Nobelvinnaren Kazuo Ishiguro och Augustprisvinnaren Johannes Anyuru.

Bokcirkelns ledare Sofia Ekstam har valt ut böcker som väckt mycket uppmärksamhet under hösten.

– Jag ville ha med så aktuella böcker som möjligt. Samtliga böcker utom Kazuo Ishiguros Never let me go har utkommit eller översatts till svenska år 2017. Never let me go är från 2005 och finns med eftersom Ishiguro nyligen tilldelades Nobelpriset och dessutom är boken en personlig favorit, säger Ekstam.

Ekstam har nu hunnit leda bokcirkeln sedan september. Hon studerar litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och läser flera olika genrer på sin fritid.

– Det är härligt att läsa riktiga ”bladvändare”, böcker som fångar en med stor kraft och som gör att man blir lite deppig när man läst ut den. Jag älskar sådana intensiva läsupplevelser. Bladvändare kan förstås vara av vilken genre som helst, för mig tenderar det kanske att bli fantasy- eller sci-fi-berättelser. Men jag kan nog inte säga att jag sällar mig mer till någon viss genre, jag gillar att variera. Och en bok behöver absolut inte vara en bladvändare för att vara bra!

Det finns fortfarande lediga platser i bokcirkeln som träffas i det fina Idérummet ovanför Café Sirius. Bokcirkeln träffas en gång i månaden för att diskutera läsupplevelser. Ekstam berättar att den egna läsupplevelsen breddas då man tar del av andras läsupplevelser.

– Det finns mer i en bok än bara det man själv ser, därför finns det ett mervärde i att ta del av andras läsupplevelser. Det är ett sätt att vidga sitt synfält. Själv får jag sällan tillfälle att diskutera de böcker jag läser med någon annan, ofta går jag vidare till nästa bok utan att ge den förra speciellt många reflektioner. Det är förstås mer givande att stanna upp en stund och tänka igenom det man läst. Bokcirklar är också ett sätt att göra läsandet och böcker till en social hobby.

Vårens böcker och datum:

17.1 Johanna Holmström: Själarnas ö

14.2 Kazuo Ishiguro: Never let me go

14.3 Johannes Anyuru: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

11.4 Agnes Lidbeck: Finna sig

16.5 Yaa Gyasi: Vända hem

Anmälningar och frågor till Sofia Ekstam: sofia.ekstam@hotmail.com