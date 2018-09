Stor polisoperation i Åbolands skärgård – husrannsakningar pågår

Centralkriminalpolisen, CKP har på lördagsmorgonen inlett ett antal husrannsakningar i Åbolands skärgård, Åbo skärgård och Egentliga Finland.

Det råder flygförbud i området och tiotals personer från CKP, Sydvästra Finlands polisinrättning och Gränsbevakningen är involverade i operationen.

Husrannsakningarna hänför sig till en förundersökning som görs tillsammans med Skatteförvaltningen. De misstänkta brotten är bland annat grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri.

Det föreligger misstanke om penningtvätt för flera miljoner i ett finskt aktiebolags verksamhet. Bolaget misstänks dessutom ha använt svart arbetskraft. Aktiebolaget är registrerat i Finland, men ägaren är från annat EU-land.

För förundersökningen får CKP handräckning av andra myndigheter, bland annat polisinrättningen i Sydvästra Finland och Gränsbevakningsväsendet.

Uppgifter om vilket bolag det handlar om ges inte ut i det här skedet men Markku Ranta-aho, kriminalinspektör, säger att det inte handlar om ett nytt bolag och att bolaget varit under polisens lupp i några månaders tid. Antalet husrannsakningar under veckoslutet rör sig kring tio.

Flygförbudet har inte konsekvenser för den normala flygtrafiken men det är inte tillåtet att flyga till exempel med drönare i områden där polisen är aktiv.

Husrannsakningarna kommer att pågå hela veckoslutet och orsaken till att polisen informerar om operationen är att den kommer att väcka uppmärksamhet i skärgården.

