Slopa läsårsavgifterna!

I enlighet med universitets- och yrkeshögskolelagen är de finländska högskolorna tvungna att samla in lärsårsavgifter av studerande som kommer från utanför EU- & ETA-området fr.o.m. den 1.8.2017. Då lagändringen presenterades, varnade många för att antalet internationella studerande kommer sjunka, något som nu blivit verklighet. Enligt den färska rapporten från Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) sjönk andelen studerande som kommer från utanför EU- & ETA-området märkbart under läsåret 2017–2018.

Läsårsavgifterna motiverades med ekonomiska vinster, som med facit i hand i stort sett uteblivit – däremot har avgifterna ökat det administrativa arbetet på högskolorna i form av dyra stipendiesystem. Dessutom har avgifterna försatt högskolestuderande i en ojämlik situation där en del studerande betalar för en kurs medan andra inte gör det. Avgifterna skapar också en enorm press för de studerande som är tvungna att betala dem. Det här kom fram under UKM:s seminarium om läsårsavgifter den 13.11; då hördes internationella studerandes erfarenheter av avgifterna, som ofta finansieras genom att sälja familjens eller släktens egendom eller ta enorma lån.

För Finland var utbildningens avgiftsfrihet länge en konkurrensfördel på den internationella utbildningsmarknaden – en fördel som nu gått förlorad. Om vi vill locka internationella talanger till Finland och dessutom få dem att stanna i landet efter examen, bör vi istället för avgifter satsa på möjligheter för de internationella studenterna att lära sig de inhemska språken och bygga sociala nätverk.

Studentrörelsen har kontinuerligt lyft upp de negativa effekterna av läsårsavgifterna och den ojämlika situation som högskolestuderande ställs i. På dagen för avgiftsfri utbildning vill vi påminna beslutsfattare om att man alltid kan ta ett annorlunda beslut. Låt oss avskaffa läsårsavgifterna och locka mer internationella studerande till Finland – låt oss satsa på kvalitativ sysselsättning istället för att öka på ojämlikheten mellan högskolestudenter.

Ina Laakso

Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår

Noora Vänttinen

Styrelseordförande, Aalto-universitetets studentkår

Inari Harjuniemi

Styrelseordförande, Turun yliopiston ylioppilaskunta

Sanni Lehtinen

Styrelseordförande, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Kalle Parviainen

Styrelseordförande, Oulun yliopiston ylioppilaskunta