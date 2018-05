Sjukskötaren Heidi Lindén: Man måste acceptera att man inte kan allt

Heidi Lindén, Åbobo, är sjuksköterska vid Åbo universitetscentralsjukhus U-sjukhus. Hon jobbar på anestesiavdelningen.

Hon kom i kontakt med yrket genom sin moster, som också var anestesisjuksköterska.

Hon valde sjukskötaryrket i stället för till exempel läkaryrket för att hon tyckte det var intressantare, att man har mindre ansvar och att det är mera mångsidigt.

Hon utbildade sig först till närvårdare och sedan blev det yrkesskola och ytterligare yrkeshögskola.

Utbildningen blev sammanlagt sex år lång. Hon blev färdig med sin utbildning 2004 och har sen dess jobbat på ÅUCS.

Lindén jobbar treskiftsjobb och för tillfället jobbar hon inte nattskift.

Ibland händer det också att hon blir kallad till jobbet då hon är hemma.

Då måste hon vara på plats inom 30 minuter från att de ringt henne.

Hon har ganska varierande uppgifter dagligen men hon jobbar oftast med anestesiläkarna.

Nuförtiden jobbar hon ganska ofta på operationsavdelningen för kvinnor.

Hon sköter också om anestesidelen i förlossningsavdelningen. Då är hon med om operationer och då man utför kejsarsnitt.

– De svåraste situationerna är akuta fall, till exempel akuta kejsarsnitt där både mamman och barnet är i fara. I dessa fall måste man kanske snabbt göra ett kejsarsnitt för att båda ska överleva. Stora blödningar under en operation är också svåra situationer.

Mediciner är också centrala i Lindéns jobb just på grund av att de bedövar patienterna under operation. De medicinerar också patienter på grund av värk eller för att de behöver antibiotika.

Under en operation behövs det en anestesiskötare, en anestesiläkare, en instrumentskötare, en eller flera kirurger och en passare. Passaren ger saker till alla i operationssalen.

Då jobbar Lindén tillsammans med anestesiläkaren och följer med patientens blodtryck och puls.

I sjuksköterskeyrket är det viktigt att kunna jobba självständigt men samtidigt ha förmåga att jobba i grupper med olika människor.

Lindén menar att hon är i en sådan bransch som hela tiden går framåt, så man måste vara redo att utmana sig själv.

Till ett specialsjukhus kommer de mest utmanande fallen men det gör också jobbet intressant. Ibland blir det också lite stressigt i jobbet, för att varje dag är olika och man måste vara beredd på precis vad som helst.

– I början var det kanske lite svårt att hänga med när branschen hela tiden förändras. Men man har lärt sig acceptera att man inte kan allt.

VIi fick avslutningsvis gå runt i sjukhuset och besökte en förlossningssal där man utför kejsarsnitt. Vi fick se alla apparater man använder.

Man kan gott förstå av alla intryck vi fick att branschen är utmanande men säkert intressant för den som känner för sjukvård.

Emil Savolainen

och Nikolas Alho 8d