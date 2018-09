Sexologikonferens ordnas i Åbo – Professor: ”Sex är som potatis – ibland måste man äta den med en annan sås”

Nya sexuella upplevelser lämnar spår i oss och påverkar våra sexuella preferenser, menar James Pfaus, professor i psykologi och neurovetenskap vid Concordia University i Montréal. Pfaus betonar vikten av de stunder man upplever något för första gången och hävdar att alla människor har fetischer.

– Det är som Cat Stevens sade: The first cut is the deepest, säger Pfaus.