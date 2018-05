Roope rycker ut igen

Sydvästra Finlands avfallsservice (LSJH) och föreningen Håll skärgården ren (HSR) samlar även i år in invånarnas och stugägarnas trasiga båtar från Skärgårdshavet.

Båtar som bara ligger på stränderna utgör ett problem för miljön då de lösgör makro- och mikroskräp till vattendragen.

Servicefartyget M/S Roope samlar in de anmälda båtarna från skärgården inom LSJH:s verksamhetsområde under juli–oktober.

Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde.

Med insamlingen vill man hjälpa skärgårdens invånare och stugägare att återvinna sina gamla båtar, vilket annars kan vara dyrt och krångligt. Samtidigt tar man hand om vattendragen.

– Förutom att båtinsamlingen snyggar till skärgårdslandskapet förhindrar det även att makro- och mikroskräp från de övergivna båtarna hamnar i vattendragen. Det var glädjande att se hur populär båtinsamlingen var förra året och därför vill vi fortsätta insamlingen även i år, berättar Katriina Murto, områdesansvarig på HSR.

Förra året samlades 70 skrotbåtar in.

I år samlar man in båtar från högst 40 avhämtningsplatser.

– Det lönar sig för invånarna och stugägarna att ordna gemensamma insamlingar. Det är vettigast med tanke på miljön och det blir även billigare. Servicefartyget M/S Roope kan nämligen plocka med sig fast tio båtar från en avhämtningsplats, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Så här går det till

Man deltar i insamlingen genom att meddela sina kontaktuppgifter, avhämtningsplatsens koordinater och övriga uppgifter senast den 8 juli på adressen www.lyyti.fi/reg/venekerays2018.

En avhämtnings- och avfallshanteringsavgift debiteras för de insamlade båtarna. Avgiften faktureras av LSJH.

Det spelar ingen roll vilket material båtarna är gjorda av.

Utombordsmotorer tas med endast om de tömts på alla vätskor. Efter insamlingen tar LSJH båtarna via landsväg till lämplig plats.

Man kan inte påverka tidpunkten för avhämtningen, utan båtarna hämtas från den meddelade avhämtningsplatsen under juli–oktober då det är passar bäst rent logistiskt.

Farleden till avhämtningsplatsen ska vara minst 15 meter bred och två meter djup. Farleden får inte begränsas av en bro, kraftledning eller något annat element vars höjd är under nio meter.