Rattfyllerister, tjuvar och maskerade bråkstakar

På julaftonskvällen fick polisen en rapport om en misstänkt rattfyllerist. Polisen påträffade fordonet i Reso, på Åbo ringväg, och stoppade bilisten på Haunistentie.

Den 38-årige mannen blåste 2,7 promille. Det klarnade också att samma man hade stoppats tidigt på julaftonsmorgonen på Skolgatan i Åbo. Då hade han blåst 1,7 promille.

Mannen fick tillbringa resten av helgdagen på polisstationen.

Vid 16-tiden på julafton fick polisen en anmälan om en annan misstänkt rattfyllerist, på Sjömansgatan i Åbo. Den här bilisten blåste 3,54 promille. Också han hade nyligen åkt fast för rattfylleri.

På julafton fick polisen rycka ut för att gripa en man som haffats för snatteri 27 gånger i år. Nu greps han då han försökte stjäla alkoholdrycker i en affär.

I Nådendal slängde en 22-årig man en cykel på parkerade bilar. Polisen vet vem mannen är men har ännu inte lyckats få tag på honom.

I Salo tog sig två maskerade män in på en privat gård, sent på julaftonskvällen. Den ena bultade på dörren och försökte ta sig in. Då det inte lyckades tog mannen en trädgårdstol och slog den mot en bil som stod på gården. De två männen välte också sopkärlen innan de stack.

Natten till juldagen fick polisen en anmälan om en man fått ett knivhugg mot halsen. Angreppet hade skett i ett hem i Salo. En kvinna greps, misstänkt för det skedda. Mannen skadades inte allvarligt, men fördes till sjukhus.