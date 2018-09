Piffen en munsbit för kontringsstarka Sjundeå — Rony Levén i SIF-målet knep det mesta hemmalaget hade att komma med

Sjundeåkeepern Rony Leven blev ett riktigt spöke för Piffen i hemmapremiären i handbollsligan då Piffen förlorade sin hemmapremiär med klara 16–31 (7–14). SIF kontrade gång på gång in bollar bakom Markus Mattila och Ville Nordqvist som spelade sin första match på länge.

En gnutta hopp

I princip var matchen rätt klar redan efter en knapp kvart då Sjundeå hade 2–8 efter två snabba mål av Eduard Zakharov. Efter att Nordqvist kom in i mål under den sista tian i första halvlek vaknade hemmalaget tillfälligt och kom åt att reducera till 6–11 och 7–13. Hoppet levde ännu en bit in i andra halvlek då man hade 10–15, men efter det blev det mer av samma visa.

Missade lägen för Piffen, som faktiskt lyckades med konststycket att misslyckas med samtliga tre sjumeterskast man fick i matchen. Dem knep Leven som helt rättvist valdes till matchens bästa spelare.

— Vi spelade en hel och bra match, jag hade kanske förväntat mig litet mer av Piffen. De har många nya spelare och det tar väl sin tid, de bättrar säker på. Jag hade inte scoutat deras nya spelare desto mer, men nog kollat igenom Åbo-matchen, sade Leven.

Ord och inga visor

Piffens nya tränare Marko Brezic var allt annat än nöjd. Det enda positiva han hittade i matchen var det faktum att hans lag gjorde fler mål i andra halvlek, men förutom det var det inte mycket han tar med sig.

— Vi snackade innan matchen att killarna skulle gå in och njuta och inte känna någon press, men vi visste att Sjundeå är ett av seriens kontringsfarligaste lag och klarade inte av att stoppa det. Dessutom missade vi en massa solklara lägen. Nu ska jag gå till omklädningsrummet och ha ett allvarligt snack med killarna, sade kroaten efter matchen.